DHS carga contra juez que ordenó liberar a cubano condenado por secuestrar un avión

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) cargó este martes contra un juez federal de Florida por ordenar la liberación de Maikel Guerra Morales, un cubano que cumplió 22 años de prisión por participar en el secuestro de un avión en 2003 y cuya deportación permanece bloqueada.

En un comunicado oficial, la agencia calificó de «juez activista» al magistrado John E. Steele, del Distrito Medio de Florida, y aseguró que su decisión contradice la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Steele, designado por el expresidente Bill Clinton, ordenó el pasado 8 de julio que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberara a Guerra Morales en un plazo de 24 horas bajo supervisión migratoria y con un grillete electrónico. El cubano recuperó la libertad el 10 de julio, cuando fue recibido por su madre y su hermano mayor.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, criticó duramente el fallo.

«Este juez activista obligó al ICE a liberar a un inmigrante ilegal con antecedentes penales, condenado a 22 años de prisión por secuestrar un avión y regresarlo a comunidades estadounidenses», afirmó.

La funcionaria sostuvo además que la decisión representa «otro ejemplo de un juez activista que intenta frustrar el mandato del presidente Trump, otorgado por el pueblo estadounidense, de expulsar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales de nuestro país».

El secuestro del avión

El caso se remonta al 19 de marzo de 2003, cuando Guerra Morales integró un grupo de al menos doce cubanos, encabezado por su hermano Alexis Norniella Morales, que secuestró un avión DC-3 de Aerotaxi poco después de despegar de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, rumbo a La Habana.

A bordo viajaban 37 personas. Según la acusación, los secuestradores agredieron a miembros de la tripulación y obligaron al piloto a desviar la aeronave hacia Cayo Hueso, Florida, donde fue escoltada por cazas de la Guardia Nacional Aérea hasta su aterrizaje. Ninguno de los pasajeros resultó herido.

Posteriormente, Guerra Morales fue condenado a 264 meses de prisión federal por piratería aérea e interferencia con la tripulación de una aeronave, mientras que su hermano, identificado como líder del secuestro, recibió una condena de 24 años de cárcel.

La decisión del juez

En su resolución, Steele fundamentó la liberación en el precedente de la Corte Suprema Zadvydas v. Davis (2001), que prohíbe mantener detenidos indefinidamente a inmigrantes cuando su deportación no puede ejecutarse en un plazo razonable.

«La ley es clara en este asunto. El Gobierno no puede encerrar a personas en una celda indefinidamente como solución alternativa a un proceso de deportación estancado», escribió el magistrado.

El juez destacó que habían transcurrido más de tres años desde que se emitió la orden de deportación, el 1 de marzo de 2023, y más de seis meses desde que ICE volvió a detener a Guerra Morales, en diciembre de 2025, sin que el Gobierno presentara un plan concreto para expulsarlo ni demostrara que México estuviera dispuesto a recibirlo.

Además, recordó que en mayo de 2022 un juez de inmigración le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura, al considerar que podría enfrentar tratos inhumanos si era devuelto a Cuba, lo que impide su deportación directa a la isla.

Tras recuperar la libertad, Guerra Morales aseguró en declaraciones a Telemundo 51 que no lamenta haber secuestrado el avión para salir de Cuba.

«No me arrepiento de la forma en que vine, porque vine por libertad y ese era mi sueño. Pero me arrepiento de que mi juventud haya sido de esta manera: más de 20 años preso», expresó.

Pese a la orden judicial, el DHS aseguró que continuará defendiendo la detención y expulsión de inmigrantes con antecedentes penales que permanezcan ilegalmente en Estados Unidos. Mientras tanto, Guerra Morales seguirá bajo supervisión de ICE y podría volver a ser detenido si el Gobierno logra encontrar un país dispuesto a recibirlo.