Sale a la luz grabación inédita con los últimos minutos de las víctimas del derribo de Hermanos al Rescate

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Una cinta conservada durante tres décadas en el archivo personal del expiloto Reinaldo Martín revela, por primera vez, las voces y el pánico dentro de la cabina del único avión de Hermanos al Rescate que logró regresar a Florida el 24 de febrero de 1996, el día en que cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana destruyeron dos avionetas civiles sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

CNN accedió en exclusiva a ese material y difundió la grabación esta semana.

El casete, registrado desde la cabina del avión de José Basulto -cuyo indicativo era Gaviota 1-, captura las comunicaciones entre los tres aparatos que volaban ese día y el instante en que sus tripulantes comprendieron que estaban siendo atacados.

En el audio se identifican las voces de Carlos Costa como Gaviota Charlie, pilotando una segunda avioneta junto a Pablo Morales, y la de Mario Manuel de la Peña como Gaviota Mike, con Armando Alejandre Jr. a bordo.

El micrófono conectado a los auriculares de Basulto registra el desconcierto y el pánico: «Nos van a tirar», se escucha advertir al piloto. Luego llega el silencio. Basulto llama a «Charlie» y a «Mike», pero ninguno responde.

«Somos los siguientes», advierte Basulto. «La otra destruida. La otra destruida», se oye después.

«Los dos han caído. Derribaron ambos aviones», explica Martín durante el reportaje de CNN al mostrar el casete. «Esto es oro», afirma al presentar la grabación. «Se te pone la piel de gallina al oírlo», confiesa mientras la escucha.

Sylvia Iriondo, que viajaba como pasajera en el avión de Basulto en su primer vuelo con el grupo y sobrevivió porque ese aparato logró escapar, escuchó ante las cámaras de CNN la grabación por primera vez.

«Es la primera vez que escucho la grabación de Basulto diciendo que somos los siguientes, que nos van a disparar», declaró. Para ella, lo ocurrido no admite ambigüedad: «Dispararon a aviones civiles desarmados e indefensos en espacio aéreo internacional».

Las cuatro víctimas fueron Costa, veterano de la Infantería de Marina; De la Peña, de 24 años; Alejandre Jr., nacido en Nueva Jersey y padre de familia; y Morales, un antiguo balsero que había sido rescatado previamente por la propia organización. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto era residente legal. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.

La Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU concluyó que ambos aparatos fueron destruidos fuera del espacio aéreo cubano: el primero a unas 18 millas de la costa y el segundo a más de 30, cuando el límite territorial cubano era de 12 millas.

El reportaje de CNN se produce en el contexto de la acusación formal presentada en mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro -quien era ministro de Defensa en 1996- y cinco militares cubanos, por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato.

Castro, de 95 años, es considerado fugitivo de la justicia estadounidense. El único acusado bajo custodia es el teniente coronel retirado Luis Raúl González-Pardo, trasladado a Miami el 9 de junio de 2026 para enfrentar los cargos.

En una grabación publicada en 2006 por el periodista Wilfredo Cancio Isla en El Nuevo Herald, Raúl Castro reconocía haber dado la orden antes del ataque: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

Para Mirta Méndez, familiar de una de las víctimas, la acusación no puede convertirse en un gesto simbólico. «No podemos tener una acusación que se quede guardada en un cajón», sostuvo ante CNN.

Sobre la posibilidad de que Castro comparezca ante la justicia a sus 95 años, fue categórica: «No importa. Todavía está activo y dando órdenes. Así que si no puede caminar, en silla de ruedas; si no puede sentarse, en camilla».