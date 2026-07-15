«Mis hijas estaban cerquitica»: santiaguera cuenta el susto vivido por un tiburón en playa Siboney

Una internauta señaló el lugar donde fue visto el tiburón y lo cerca que estaban sus hijas

Una mujer identificada como Dagmara Maceira grabó un video desde la orilla de playa Siboney, en Santiago de Cuba, donde relató sobre la presencia de un tiburón a escasos metros de donde sus hijas se bañaban.

El avistamiento ocurrió el domingo, cuando bañistas vieron al animal acercarse a la orilla durante la tarde. Según los testigos, el tiburón medía aproximadamente dos metros y su comportamiento sugería que podría estar enfermo o herido.

En el video, Maceira muestra la playa prácticamente vacía, con los bañistas refugiados en la arena, y señala el punto exacto donde el animal estuvo momentos antes.

«Ese tiburón estaba aquí mismo, miren, cerquita aquí... ahí mismo estaba el tiburón y las niñas estaban bañándose aquí cerquitica», relató con evidente angustia, reclamando que nadie había advertido a la población del peligro.

En su publicación escrita, Maceira fue más directa en su denuncia: «Es increíble como hay tiburones en la playa de Siboney hace días y nadie dice nada, no hay señal de peligro en la playa, no han prohibido el baño, no han cerrado la playa, no pasa nada, nadie dice nada, ¿dónde están los que tienen que ver con esto? Es un grave peligro por dios».

La mujer reconoció que el miedo le impidió grabar al animal directamente:«No logré grabar video debido al miedo y a la corredera», escribió, aunque aclaró que el tiburón avistado era pequeño y que solo vieron uno, aunque circulaban versiones de que había más.

Fue dos días después del avistamiento, el martes, cuando las autoridades de Seguridad Acuática de Santiago de Cuba ordenaron la suspensión temporal del baño en Siboney.

La alerta oficial la difundió Aris Arias Batalla, responsable provincial de Operaciones y Socorro de Seguridad Acuática, quien confirmó que el animal persistía en la zona: «Me informan que persiste rondando el área del litoral de Siboney».

A pesar del cierre, Arias reconoció que la medida no fue respetada por todos: «Hace unos minutos contacté vía telefónica con una voluntaria y residente de la localidad quien refiere que a pesar de las advertencias, hay personas dentro de la playa», señaló.

Para atender la situación se activaron varios organismos: el policlínico XX Aniversario, el Centro de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el cuerpo de Salvavidas y colaboradores de la Cruz Roja residentes en la zona.

Siboney es el balneario más popular de Santiago de Cuba, ubicado a unos 15 km al este de la ciudad capital, y registra su mayor afluencia precisamente entre junio y septiembre, en plena temporada de vacaciones escolares.

El incidente no es el primero de este tipo en Cuba en los últimos meses. En mayo, un tiburón de más de 500 kg fue capturado en la playa de Yumurí, en Baracoa, y en diciembre de 2024, varios tiburones nadaron cerca de la orilla en Cayo Santa María, en Villa Clara, obligando a evacuar a los bañistas.

Históricamente, los ataques de tiburones en Cuba son muy raros: entre 1749 y 2023 se registraron aproximadamente 47 incidentes en todo el archipiélago, con 23 muertes confirmadas.

El último ataque fatal registrado ocurrió en noviembre de 2017 en Guardalavaca, Holguín, donde perdió la vida un joven de 22 años.