España desarma a Francia y vuelve a una final del Mundial 16 años después

España venció este martes a Francia por 2-0 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y se clasificó a la final del Mundial 2026 por primera vez desde Sudáfrica 2010. Los goles de Mikel Oyarzabal, desde el punto de penal al minuto 22, y Pedro Porro, al 58, bastaron para liquidar al conjunto francés y devolver a la Roja a la cita más grande del fútbol.

El equipo de Luis de la Fuente construyó el triunfo sobre una base defensiva impecable que dejó sin argumentos a uno de los ataques más temidos del torneo. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y el resto de la delantera francesa —que llegaba como una de las más productivas del campeonato— no encontraron ningún resquicio ante la presión, el orden táctico y la solidez de la última línea española.

Oyarzabal abrió el marcador desde los doce pasos y le dio a España la tranquilidad necesaria para manejar el partido desde el inicio. En el segundo tiempo, Porro amplió la ventaja y terminó de sentenciar una semifinal en la que Francia nunca logró perforar el entramado defensivo del actual campeón de Europa.

La Roja no se limitó a defender. Dani Olmo y Lamine Yamal pusieron en aprietos en varias ocasiones al portero Mike Maignan, mientras el mediocampo español administró la posesión con autoridad e impidió que los franceses se instalaran con peligro cerca del área.

Mbappé, que llegaba a la semifinal con dudas físicas tras sufrir una lesión en el tobillo derecho en cuartos de final ante Marruecos, fue neutralizado durante los 90 minutos. El delantero del Real Madrid era el máximo goleador del torneo con ocho tantos antes del partido, pero no pudo añadir ninguno ante una defensa española que no le concedió espacios.

A medida que avanzó el encuentro, el dominio español se volvió aplastante. Los minutos finales transcurrieron entre una interminable cadena de pases y los «olé» que descendían desde las tribunas, reflejo de la impotencia de una Francia incapaz de reaccionar.

España llega a esta final tras un recorrido sin derrotas en el torneo: primera en el Grupo H, victorias ante Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1) —con gol decisivo de Mikel Merino al minuto 88 en cuartos—, y ahora el pase a la definición tras eliminar a los galos. La Casa Real española celebró el pase con un mensaje público: «Gracias por hacernos disfrutar».

La última vez que España disputó una final mundialista fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos en tiempo extra gracias al gol de Andrés Iniesta en el minuto 116, conquistando así su único título mundial.

El próximo domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, la Roja tendrá la oportunidad de levantar su segunda Copa del Mundo. Su rival saldrá de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, programada para el miércoles 15 de julio en Atlanta.