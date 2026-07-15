"Gracias por hacernos disfrutar": la Casa Real celebra el pase de España a la final del Mundial 2026

La cuenta oficial de Instagram de la Casa Real española publicó este martes un mensaje de celebración tras la clasificación de la selección española a la final del Mundial 2026, después de vencer a Francia en la semifinal disputada en el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

«¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @sefutbol!», escribió la Casa Real en Instagram con el escudo de España y los hashtags #VamosEspaña, #CopaMundialFIFA y #FIFAWorldCup.

El mensaje resume el respaldo institucional de la monarquía a una selección que ha completado una trayectoria impecable en el torneo, con victorias ante Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1) antes de superar a los galos en semifinales.

España llegó a esta fase tras terminar primera en el Grupo H con siete puntos, sin encajar ningún gol en la fase de grupos, y fue eliminando rivales de mayor a menor dificultad: Austria en dieciseisavos, Portugal en octavos con un gol de Mikel Merino en el minuto 90, y Bélgica en cuartos con tantos de Fabián Ruiz y el propio Merino.

Francia, por su parte, llegó a la semifinal tras eliminar a Marruecos 2-0 en cuartos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, pero no pudo frenar a una España que se mostró superior en el duelo de Dallas.

El Rey Felipe VI no estuvo presente en la semifinal por presidir junto a la Reina Letizia la entrega de los Premios Princesa de Gerona en Barcelona, pero había dejado clara su intención de regresar si la selección alcanzaba la final.

El monarca ya había demostrado su implicación con la Roja al viajar a Guadalajara, México, para presenciar el partido ante Uruguay el 27 de junio, bajar al vestuario a animar a los jugadores y prometer su regreso en caso de que España llegara a la última ronda del torneo.

Fue también Felipe VI quien protagonizó el vídeo de presentación de los 26 convocados el 25 de mayo, con la frase «Cuando juega la Selección, jugamos todos».

La selección dirigida por Luis de la Fuente cuenta con figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Joan García, y presenta un dato histórico: ocho jugadores del FC Barcelona en la convocatoria y ninguno del Real Madrid, algo inédito en las 17 participaciones de España en Mundiales.

España disputará la final del domingo 19 de julio en Nueva Jersey ante el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentaron este miércoles en Atlanta.