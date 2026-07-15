Todo o nada: Inglaterra y Argentina definen al último finalista

Inglaterra y Argentina se enfrentarán este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en la segunda semifinal del Mundial 2026, con el último boleto a la gran final en juego.

El partido está programado para las 15:00 hora de Cuba y el ganador se medirá con España en la definición del 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, luego de que los españoles eliminaran a Francia 2-0 este martes en Dallas.

Será el sexto duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, el primero desde Francia 1998, y uno de los más cargados de historia en la competición.

El antecedente más recordado sigue siendo el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca: Argentina venció 2-1 con el legendario doblete de Diego Maradona, que incluyó la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo», en un partido marcado por el trasfondo de la Guerra de Malvinas.

En Francia 1998, el cruce terminó 2-2 en el tiempo reglamentario —con la expulsión de David Beckham— y Argentina se impuso 4-3 en la tanda de penales.

El historial general favorece a los ingleses, que perdieron apenas dos de sus últimos 14 partidos ante la Albiceleste, con seis victorias y seis empates.

Argentina: seis de seis y un 100% en semifinales

La selección de Lionel Scaloni llega en estado de gracia: ganó sus seis partidos en el torneo, la racha de victorias más larga de su historia en Mundiales, y es el equipo más goleador del campeonato con 17 tantos, uno más que Francia.

En cuartos, la Albiceleste superó a Suiza 3-1 en tiempo extra con goles de Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina marcó exactamente tres goles en cada uno de sus últimos cuatro encuentros; si repite esa cifra ante Inglaterra, igualará un registro que solo Francia ha conseguido entre dos ediciones del Mundial.

En semifinales, el dato es contundente: esta será su sexta participación en esa instancia y avanzó a la final en las cinco anteriores, el mejor porcentaje de efectividad en la historia del torneo.

Scaloni, además, puede convertirse en el séptimo entrenador en dirigir dos finales mundialistas y el segundo argentino en lograrlo, después de Carlos Bilardo en 1986 y 1990.

Lionel Messi, de 39 años, lidera la tabla de goleadores con ocho tantos y se convirtió en el máximo anotador histórico de los Mundiales con 21 goles en su carrera, superando los 16 de Miroslav Klose.

Argentina está además a solo una anotación de igualar su mejor producción histórica en un Mundial: los 18 goles marcados en Uruguay 1930.

Inglaterra: una generación que no quiere esperar más

Los Tres Leones llegan con su propio argumento estadístico: están invictos en sus últimos cinco encuentros ante Argentina, con dos victorias y tres empates.

En cuartos, Jude Bellingham resolvió el partido ante Noruega con un doblete en los minutos 45 y 93 para el triunfo 2-1 de Inglaterra.

Bellingham y Harry Kane suman seis goles cada uno, convirtiendo a Inglaterra en la primera selección de la historia con dos jugadores de al menos seis anotaciones en una misma edición del Mundial.

Kane podría alcanzar los 121 partidos con la selección si disputa la semifinal, quedando a solo tres del récord absoluto del arquero Peter Shilton.

El técnico Thomas Tuchel aspira a ser el cuarto entrenador en llegar a una final mundialista dirigiendo a una selección distinta a la de su país de origen, el primero en conseguirlo desde el austríaco Ernst Happel con Países Bajos en 1978.

Inglaterra no disputa una final mundialista desde 1966, cuando conquistó su único título, y esta generación tiene la oportunidad de cerrar seis décadas de espera.