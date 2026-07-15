"El SEN restablecido": UNE anuncia la reconexión pero los cubanos siguen a oscuras

La Unión Eléctrica (UNE) anunció este miércoles, a las 07:00 horas, el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba con un mensaje escueto en su página oficial de Facebook.

«Cuba a las 07:00 horas, restablecido el Sistema Eléctrico Nacional», dice el texto.

Facebook Unión Eléctrica UNE

El anuncio llega tras el quinto apagón total de 2026, ocurrido el martes a las 11:05 horas cuando la salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín, provocó una oscilación brusca de frecuencia que desconectó toda la red eléctrica del país.

Este colapso fue el décimo en aproximadamente 24 meses. En lo que va de 2026 se acumulan cinco caídas totales del sistema y apagones diarios que promedian entre veinte y 24 horas, con algunas zonas acumulando más de 72 horas consecutivas sin electricidad.

La reacción de los cubanos en los comentarios de la publicación fue mayoritariamente escéptica e irónica, pues decenas de personas reportaron que en sus barrios no había llegado ninguna corriente tras el anuncio oficial.

Desde Centro Habana, un usuario señaló: «Será entre las termoeléctricas porque aquí nos cogió la caída del SEN y ya vamos por 40 horas».

Otro comentario resumió el hartazgo colectivo con una frase que se volvió representativa: «Sube el telón, baja el telón».

Desde Alamar, una residente de la zona 7 denunció llevar sin electricidad desde las 4:00 am del martes y cuestionó: «¿Acaso no tenemos derecho a vivir sin la preocupación de la carencia de agua, de la comida echada a perder?»

En el Oriente de Cuba, la situación no fue mejor: «En Santiago duró 15 minutos la corriente», reportó otra usuaria.

La incredulidad se extendió a prácticamente todas las provincias. Desde Granma, hasta barrios habaneros como Santos Suárez, El Cotorro, La Lisa, o la ciudad de Santa Clara y otros puntos del país, los comentarios repetían la misma pregunta: «¿Ese restablecimiento qué circuitos abarca, porque yo no me he enterado?»

Algunos usuarios apelaron al humor para sobrellevar la situación: «Son un meme estos sin SENtimientos», escribió uno; otro ironizó: «El SEN y las goteras están igual: 24 para 72, ya parecen custodios».

La desconfianza ante los anuncios oficiales quedó plasmada en frases como «Vamos a ver cuánto dura» o «Da igual, si la corriente la ponen cada 30 horas».