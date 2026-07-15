"El SEN restablecido": UNE anuncia la reconexión pero los cubanos siguen a oscuras

La Unión Eléctrica (UNE) anunció este miércoles, a las 07:00 horas, el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba con un mensaje escueto en su página oficial de Facebook.
«Cuba a las 07:00 horas, restablecido el Sistema Eléctrico Nacional», dice el texto.
El anuncio llega tras el quinto apagón total de 2026, ocurrido el martes a las 11:05 horas cuando la salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín, provocó una oscilación brusca de frecuencia que desconectó toda la red eléctrica del país.
Este colapso fue el décimo en aproximadamente 24 meses. En lo que va de 2026 se acumulan cinco caídas totales del sistema y apagones diarios que promedian entre veinte y 24 horas, con algunas zonas acumulando más de 72 horas consecutivas sin electricidad.
La reacción de los cubanos en los comentarios de la publicación fue mayoritariamente escéptica e irónica, pues decenas de personas reportaron que en sus barrios no había llegado ninguna corriente tras el anuncio oficial.
Desde Centro Habana, un usuario señaló: «Será entre las termoeléctricas porque aquí nos cogió la caída del SEN y ya vamos por 40 horas».
Otro comentario resumió el hartazgo colectivo con una frase que se volvió representativa: «Sube el telón, baja el telón».
Desde Alamar, una residente de la zona 7 denunció llevar sin electricidad desde las 4:00 am del martes y cuestionó: «¿Acaso no tenemos derecho a vivir sin la preocupación de la carencia de agua, de la comida echada a perder?»
En el Oriente de Cuba, la situación no fue mejor: «En Santiago duró 15 minutos la corriente», reportó otra usuaria.
La incredulidad se extendió a prácticamente todas las provincias. Desde Granma, hasta barrios habaneros como Santos Suárez, El Cotorro, La Lisa, o la ciudad de Santa Clara y otros puntos del país, los comentarios repetían la misma pregunta: «¿Ese restablecimiento qué circuitos abarca, porque yo no me he enterado?»
Algunos usuarios apelaron al humor para sobrellevar la situación: «Son un meme estos sin SENtimientos», escribió uno; otro ironizó: «El SEN y las goteras están igual: 24 para 72, ya parecen custodios».
La desconfianza ante los anuncios oficiales quedó plasmada en frases como «Vamos a ver cuánto dura» o «Da igual, si la corriente la ponen cada 30 horas».
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué siguen ocurriendo apagones en Cuba a pesar del anuncio de reconexión del SEN?
Los apagones persisten en Cuba debido a un déficit significativo en la generación eléctrica, agravado por la obsolescencia de las termoeléctricas, la falta de combustible y las constantes averías. Aunque la UNE anunció la reconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), el sistema sigue operando bajo un déficit estructural que impide estabilizar el suministro en todo el país.
Publicidad
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética en Cuba tiene un impacto severo en la vida diaria de los ciudadanos. Los apagones prolongados afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua y las comunicaciones. Además, la incertidumbre sobre el suministro eléctrico genera frustración e incredulidad entre la población, que enfrenta dificultades adicionales en su vida cotidiana.
Publicidad
¿Qué dice el gobierno cubano sobre la crisis energética?
El gobierno cubano atribuye la crisis energética a un supuesto bloqueo energético de Estados Unidos y a la falta de combustible. Sin embargo, no se han presentado soluciones estructurales efectivas para resolver el déficit de generación ni se han anunciado inversiones significativas para modernizar la infraestructura energética obsoleta.
Publicidad
¿Cuál es el estado actual de las termoeléctricas en Cuba?
Las termoeléctricas en Cuba están en un estado crítico debido a su antigüedad y a la falta de mantenimiento capital adecuado. Muchas de estas instalaciones tienen más de 40 años y operan sin el combustible necesario, lo que contribuye a los frecuentes colapsos del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y a los apagones prolongados en el país.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.