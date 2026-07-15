Manuel Marrero promete restablecer el SEN «en el menor tiempo posible»

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, reaccionó este martes al quinto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en lo que va de 2026 y aseguró que los trabajadores del sector eléctrico laboran para restablecer el servicio "en el menor tiempo posible".

La nueva desconexión ocurrió a las 11:05 de la mañana, según confirmó la Unión Eléctrica (UNE), provocando otro apagón nacional apenas cuatro días después del registrado el pasado 10 de julio.

Horas más tarde, Marrero informó en la red social X que visitó el Despacho Nacional de Carga, donde, afirmó, se activaron de inmediato los protocolos de recuperación.

«Tras la nueva desconexión del SEN visitamos el Despacho Nacional de Carga, donde ya se habían activado de inmediato los protocolos para la recuperación», escribió el funcionario, acompañado de la etiqueta #CubaNoSeRinde.

¿Qué provocó el apagón?

Según explicó el primer ministro, la desconexión se produjo por una combinación de fallas técnicas.

«Una subida de frecuencia y la salida de Felton provocaron esta desconexión, que coincidió con un mantenimiento al Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías, ubicado en el municipio capitalino del Cotorro», señaló.

La termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton), en Holguín, se ha convertido en uno de los puntos más vulnerables del sistema eléctrico cubano. Solo durante 2026 su Unidad 1 ha salido de servicio en varias ocasiones, mientras que la Unidad 2 permanece fuera de operación y el Bloque 2 continúa en un proceso de rehabilitación iniciado en 2019.

Al momento del colapso también se encontraba en mantenimiento el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías del Cotorro, una instalación de 50 megavatios inaugurada el pasado 3 de julio como parte del plan oficial para reforzar la estabilidad del SEN.

Una crisis que no da tregua

Con esta nueva avería, Cuba suma cinco apagones nacionales en lo que va de 2026 y diez desconexiones totales del SEN en aproximadamente dos años, reflejo de la profunda crisis que atraviesa la infraestructura eléctrica del país.

El sistema continúa operando con un déficit superior a 2,000 megavatios, mientras varias unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento y decenas de grupos electrógenos siguen paralizados por falta de combustible.

Las consecuencias se sienten a diario en todo el país. En numerosas localidades los apagones superan las 20 horas diarias, mientras que en algunas zonas de Matanzas se han reportado interrupciones que alcanzaron 87 horas consecutivas sin electricidad.

Al concluir su mensaje, Marrero expresó su respaldo a los trabajadores del sector eléctrico.

«Reiteramos nuestro apoyo y confianza a los compañeros del Despacho Nacional de Carga y de los despachos provinciales, así como a todos los trabajadores eléctricos que se empeñan para restablecer el SEN en el menor tiempo posible», escribió.

Sin embargo, el nuevo colapso vuelve a poner de manifiesto la fragilidad del sistema eléctrico cubano, que continúa registrando fallas recurrentes pese a las reparaciones e inversiones anunciadas por las autoridades en los últimos meses.