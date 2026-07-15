Vecinos de San Miguel del Padrón denuncian un mes sin agua: «Ya no parece una contingencia»

Un vecino de San Francisco de Paula, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, denunció que lleva un mes sin recibir una sola gota de agua en su vivienda y responsabilizó a las autoridades por la prolongada falta de suministro.

La denuncia fue publicada en Facebook por Arturo Brito, quien aseguró que desde el 14 de junio —fecha que, afirma, tiene marcada en su calendario— el sistema de abastecimiento conocido como "El Gato" no ha vuelto a suministrar agua a su zona.

«Mi cisterna está completamente vacía. No queda agua ni para mojarme las manos», escribió.

El residente señaló que, aunque numerosos habaneros han denunciado interrupciones del servicio de varios días, en su comunidad la situación se ha prolongado durante un mes completo.

«Veo a muchas personas denunciando que llevan cuatro, seis o hasta diez días sin agua. Y tienen toda la razón en estar indignadas. Pero en San Francisco de Paula llevamos desde el 14 de junio sin que entre una sola gota. ¿Les parece justo?», cuestionó.

"La gente necesita agua, no disculpas"

Brito dirigió sus críticas a la empresa estatal Aguas de La Habana, a la que acusó de limitarse a emitir comunicados sin ofrecer soluciones concretas.

Según explicó, el organismo ha alegado que no puede brindar información precisa sobre cuándo se normalizará el servicio.

«Lo que la población necesita no es información precisa ni disculpas repetidas. Lo que necesita es agua, y punto», afirmó.

También rechazó que los apagones expliquen por sí solos una interrupción tan prolongada.

«Cuesta creer que un mes entero sin servicio pueda explicarse únicamente por los apagones. Cuando una situación así se prolonga durante tanto tiempo, ya no parece una contingencia: parece negligencia, abandono y una alarmante falta de planificación», expresó.

Una crisis que afecta a cientos de miles de habaneros

La denuncia se produce en medio de la profunda crisis de abastecimiento de agua que atraviesa La Habana.

De acuerdo con datos ofrecidos recientemente por especialistas de Aguas de La Habana, más de 500,000 habitantes de la capital presentan afectaciones en el servicio, una cifra superior a la reportada apenas dos meses antes.

En San Miguel del Padrón, los problemas con el suministro se han repetido durante los últimos años. En 2024 vecinos llegaron a protestar tras permanecer semanas sin agua, mientras que averías, roturas de conductoras y prolongados apagones han seguido afectando el funcionamiento del sistema de bombeo que abastece a esa zona.

En febrero de 2026, una conductora de 48 pulgadas explotó y afectó al municipio junto a Guanabacoa y Habana del Este. El 20 de junio, vecinos del reparto Afán y otras zonas de San Miguel del Padrón protagonizaron cacerolazos y quema de gomas en protesta por apagones de hasta 22 horas diarias.

La denuncia de Brito se produce en el marco de una crisis hídrica sin precedentes en la capital. Según especialistas de Aguas de La Habana citados el 11 de julio, más de 500,000 habaneros sufren la crisis, cifra que supera los 376,055 afectados confirmados en mayo. A nivel nacional, aproximadamente 2,7 millones de cubanos padecen escasez diaria de agua potable.

El 87% del sistema de abastecimiento capitalino depende de la red eléctrica para operar sus bombas, y los apagones en julio de 2026 alcanzan entre 22 y 30 horas diarias. A eso se suma que el 40% de los equipos de bombeo están en mal estado y el sistema opera con solo el 37% del combustible necesario. Este martes, una residente de Marianao también denunció 12 días sin suministro, en una cadena de denuncias que no cesa.

Al concluir su publicación, Brito hizo un llamado a las autoridades para que atiendan el problema con urgencia.

«El agua no es un lujo ni un favor. Es un servicio básico y un derecho. Los vecinos de San Francisco de Paula merecemos una respuesta seria, transparente y, sobre todo, una solución urgente», concluyó.