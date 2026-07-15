¡Viva Cuba libre!: Actriz cubana estalla contra el régimen en medio del apagón general

La actriz cubana Yordy Morejón grabó un video entre lágrimas en plena oscuridad y lo publicó en su cuenta de Instagram con un mensaje que sacudió a miles de cubanos, dentro y fuera de la isla.

La publicación acumula más de 7,100 likes, 64,000 visualizaciones y 559 comentarios en menos de 24 horas. El video fue grabado el martes, en medio del nuevo apagón general que dejó a Cuba en tinieblas. Muestra a la actriz confesando una angustia que va mucho más allá de lo personal.

«Yo no le tengo miedo a nada. Yo solo le tengo miedo a la oscuridad. De niña siempre le tuve mucho miedo a la oscuridad, pero siempre estaba mi madre diciéndome: tranquila, estoy aquí, ahorita viene. Hoy sigo teniendo mucho miedo...», relató Morejón antes de lanzar su desahogo final: «Ineptos. ¡Ineptos! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre, cojones!».

Los cubanos reaccionan al testimonio sobre la crisis en la isla

La reacción de la diáspora y del pueblo cubano en los comentarios fue inmediata y cargada de dolor. El mensaje con más respaldo fue contundente: «Lo que los Castro han hecho a este país es literalmente un genocidio en masa».

Otro comentario apuntó: «Triste vida la de nuestra gente. No falta nada para ganar este suplicio».

Un seguidor puso en perspectiva histórica la crisis energética cubana: «Para los que dicen que ahora en Cuba no hay electricidad: yo nací en medio de un apagón en 1976. Ahí les dejo el dato para que hagan números. La oscuridad no llegó ahora, se empeoró».

Otros comentarios reflejaron el miedo a que la situación no tenga salida: «Yo la respeto mucho, pero a lo que de verdad yo le tengo miedo es a que los americanos no vengan y la dictadura dure 100 años más».

También hubo quienes expresaron el peso de cargar con ese dolor desde el exilio: «Llegó un momento en el que romanticé todo lo que me pasó en Cuba. Luego crecí y ya no sé cómo sacar ese dolor. No viví nada comparado con los que se quedaron allá».

El quinto apagón general en un año

El apagón que motivó el video fue el quinto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en julio de 2026, ocurrido el martes a las 11:05 horas tras la salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín.

Los apagones en julio promedian entre 20 y 24 horas diarias, con zonas que superan las 72 horas consecutivas sin luz.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz atribuye estos apagones al embargo de Estados Unidos, una explicación que ignora décadas de abandono y mala gestión del sistema eléctrico.

«No es solo un apagón… es un pueblo que lleva demasiado tiempo esperando volver a ver la luz. Cuba merece electricidad, esperanza y libertad. Que nunca dejemos de alzar la voz», escribió uno de los comentaristas.