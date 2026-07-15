¡Viva Cuba libre!: Actriz cubana estalla contra el régimen en medio del apagón general

La actriz cubana Yordy Morejón grabó un video entre lágrimas en plena oscuridad y lo publicó en su cuenta de Instagram con un mensaje que sacudió a miles de cubanos, dentro y fuera de la isla.
La publicación acumula más de 7,100 likes, 64,000 visualizaciones y 559 comentarios en menos de 24 horas. El video fue grabado el martes, en medio del nuevo apagón general que dejó a Cuba en tinieblas. Muestra a la actriz confesando una angustia que va mucho más allá de lo personal.
«Yo no le tengo miedo a nada. Yo solo le tengo miedo a la oscuridad. De niña siempre le tuve mucho miedo a la oscuridad, pero siempre estaba mi madre diciéndome: tranquila, estoy aquí, ahorita viene. Hoy sigo teniendo mucho miedo...», relató Morejón antes de lanzar su desahogo final: «Ineptos. ¡Ineptos! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre, cojones!».
Los cubanos reaccionan al testimonio sobre la crisis en la isla
La reacción de la diáspora y del pueblo cubano en los comentarios fue inmediata y cargada de dolor. El mensaje con más respaldo fue contundente: «Lo que los Castro han hecho a este país es literalmente un genocidio en masa».
Otro comentario apuntó: «Triste vida la de nuestra gente. No falta nada para ganar este suplicio».
Un seguidor puso en perspectiva histórica la crisis energética cubana: «Para los que dicen que ahora en Cuba no hay electricidad: yo nací en medio de un apagón en 1976. Ahí les dejo el dato para que hagan números. La oscuridad no llegó ahora, se empeoró».
Otros comentarios reflejaron el miedo a que la situación no tenga salida: «Yo la respeto mucho, pero a lo que de verdad yo le tengo miedo es a que los americanos no vengan y la dictadura dure 100 años más».
También hubo quienes expresaron el peso de cargar con ese dolor desde el exilio: «Llegó un momento en el que romanticé todo lo que me pasó en Cuba. Luego crecí y ya no sé cómo sacar ese dolor. No viví nada comparado con los que se quedaron allá».
El quinto apagón general en un año
El apagón que motivó el video fue el quinto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en julio de 2026, ocurrido el martes a las 11:05 horas tras la salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín.
Los apagones en julio promedian entre 20 y 24 horas diarias, con zonas que superan las 72 horas consecutivas sin luz.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz atribuye estos apagones al embargo de Estados Unidos, una explicación que ignora décadas de abandono y mala gestión del sistema eléctrico.
«No es solo un apagón… es un pueblo que lleva demasiado tiempo esperando volver a ver la luz. Cuba merece electricidad, esperanza y libertad. Que nunca dejemos de alzar la voz», escribió uno de los comentaristas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y el descontento social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el motivo del video viral de la actriz cubana Yordy Morejón?
El video viral de Yordy Morejón fue una reacción a uno de los apagones generales que dejó a Cuba sin electricidad. En el video, la actriz expresa su angustia y descontento con el régimen cubano, llamándolo "inepto" y clamando por una "Cuba libre". Su mensaje resonó con muchos cubanos dentro y fuera de la isla, acumulando miles de visualizaciones y comentarios en pocas horas.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis energética en Cuba afecta profundamente la vida cotidiana, causando interrupciones prolongadas en el suministro de electricidad. Esto impide la conservación de alimentos, dificulta el uso de electrodomésticos y afecta la calidad del sueño debido al calor y los mosquitos. Además, la falta de electricidad interrumpe el suministro de agua, creando una cadena de privaciones que impacta la salud mental y física de la población.
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¿Qué opina la población cubana sobre las explicaciones del gobierno sobre los apagones?
La población cubana, en su mayoría, muestra desconfianza y frustración hacia las explicaciones del gobierno, que culpa al embargo de Estados Unidos por los apagones. Muchos cubanos consideran que el abandono y la mala gestión del sistema eléctrico son las verdaderas causas de la crisis energética. Esta percepción se refleja en las reacciones en redes sociales y en los comentarios públicos de figuras como Erdwin Fernández Collado.
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¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de los apagones en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba tienen un impacto severo en la salud mental de la población. Estudios han demostrado que más del 50% de los cubanos sufren de depresión extremadamente grave, mientras que el 66% padece ansiedad severa, y el 65.8% experimenta estrés extremo. Esta situación es una crisis de salud pública que afecta especialmente a los más jóvenes y vulnerables.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.