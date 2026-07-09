Muere la actriz cubana Doris Gutiérrez, figura emblemática del teatro y la televisión

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El teatro y la televisión cubanos están de luto. La actriz y directora teatral Doris Gutiérrez, una de las figuras más respetadas de las artes escénicas en la isla, falleció en La Habana a los 80 años, víctima de cáncer, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.

Con una trayectoria que superó las seis décadas, Gutiérrez dejó una profunda huella en varias generaciones de artistas y espectadores gracias a su trabajo sobre los escenarios, su labor como directora y sus recordadas interpretaciones en la televisión y el cine.

Captura de Facebook/Wilfredo Cancio Isla

Nacida en el central Jobabo, en la actual provincia de Las Tunas, se incorporó siendo muy joven a la Campaña Nacional de Alfabetización en 1961. Un año después integró el primer grupo de 15 estudiantes del curso inaugural de Arte Dramático de la Escuela Nacional de Arte (ENA), en La Habana, donde inició la formación que marcaría el rumbo de toda su carrera.

Gran parte de su vida profesional transcurrió en Teatro Estudio, una de las compañías más influyentes del país, donde permaneció cerca de tres décadas. En 1994 decidió orientar su carrera hacia la dirección escénica y se incorporó a la Compañía Hubert de Blanck, consolidándose también detrás de las tablas.

Como directora llevó a escena obras de gran relevancia como "Los soles truncos", "María Estuardo", "Electra o la caída de las máscaras", "Los días felices" y "Las criadas", esta última codirigida junto a Mónica Guffanti.

Aunque era ampliamente reconocida en el ámbito teatral, su rostro alcanzó una enorme popularidad entre el público cubano con la telenovela "Tan lejos y tan cerca", estrenada por la Televisión Cubana en 2022. Allí interpretó a la francesa Dominique Lafont, uno de los personajes más recordados y comentados de la producción.

Su carrera también incluyó incursiones en el cine con películas como "Melaza" (2012), dirigida por Carlos Lechuga, y "Una noche con los Rolling Stones" (2023), de Patricia Ramos.

En reconocimiento a su extensa contribución a las artes escénicas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) le concedió en 2022 el Premio Omar Valdés, la máxima distinción de la Asociación de Artistas Escénicos, por el conjunto de su obra y su dedicación al teatro.

Tras conocerse la noticia, diversas instituciones y colegas expresaron su pesar. La plataforma CubaActores la despidió con un emotivo mensaje: «El arte cubano despide con profunda tristeza a una mujer que dedicó su vida a la actuación y a la dirección, dejando una huella imborrable en nuestra cultura».

Por su parte, el Archivo de la Memoria Escénica de Artes Escénicas Avileñas también manifestó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.

La muerte de Doris Gutiérrez se suma a las sensibles pérdidas que ha sufrido la cultura cubana en 2026. En los primeros meses del año fallecieron también las actrices Adela Legrá, Cristina Rebull, Zelma Morales y Concepción Ares, dejando un panorama de luto para las artes escénicas de la isla.

«Gracias por tanto, Doris. Tu luz seguirá brillando a través del arte», concluyó CubaActores en su mensaje de despedida.