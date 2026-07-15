"Vendimos todo y escapamos de Cuba": Matrimonio cubano cuenta cómo rehízo su vida en Paraguay

Otto y Felicia nunca imaginaron que, después de toda una vida en Cuba, terminarían vendiendo mercancías en una esquina de Paraguay para empezar de nuevo. Pero aseguran que, pese a las dificultades, no se arrepienten de haber dado el paso.

El matrimonio cubano, que lleva un año y ocho meses viviendo en Fernando de la Mora, en el área metropolitana de Asunción, protagoniza un video difundido por SNT Cerro Corá en el que cuenta cómo dejó atrás la isla en busca de una vida con mayores oportunidades.

«Era casi imposible ya vivir en Cuba», resume Otto al explicar por qué decidieron emigrar.

Su hijo ya se encontraba establecido en Paraguay y fue quien los animó a reunirse con él.

Para costear el viaje, la pareja tomó una decisión definitiva: vender la única vivienda que poseían en Cuba.

«Vendí todo lo que tenía en Cuba. Una casita de dos plantas; no era gran cosa, pero era una casa modesta y aceptable. La vendí a un extranjero que la compró para un familiar», relató Otto.

Con ese dinero pagaron los pasaportes y emprendieron la ruta que siguen miles de cubanos hacia Sudamérica: salieron de Cuba rumbo a Guyana, continuaron por Brasil y finalmente cruzaron hasta Ciudad del Este, desde donde llegaron a Paraguay.

Hoy trabajan por cuenta propia en un puesto ubicado en la esquina de Soldado Ovelar y Nueva Asunción, frente al Stock Express, donde venden productos comprados en mercados locales para sostenerse.

«Estamos aquí vendiendo lo que podemos... buscando unos pesitos para salir adelante y ayudar también a mi hijo, que está aquí con nosotros», explicó.

"Aquí lo único que hay que hacer es trabajar"

Durante la entrevista, Otto contrastó la realidad que dejó en Cuba con la que vive actualmente en Paraguay.

«En nuestro país todo es una desgracia para moverse. No tenemos transporte, no tenemos luz eléctrica, no tenemos comida. Todo hay que conseguirlo en el mercado negro», afirmó.

En cambio, asegura que en Paraguay encontró algo que hacía años no experimentaba.

«Tenemos libertad, podemos movernos libremente. No tenemos que estar rindiéndole cuentas a nadie. Aquí hay de todo; lo único que hay que hacer es trabajar», expresó.

Felicia también destacó el trato recibido por los paraguayos.

«Son gente muy sociable y todo el mundo nos ha tratado muy bien», dijo.

Una ola de solidaridad

El video superó las 138,000 reproducciones y generó cientos de reacciones de apoyo.

Numerosos paraguayos preguntaron dónde se encuentra el puesto de venta para comprarles productos o llevarles ayuda, mientras otros solicitaron que las autoridades evalúen la posibilidad de otorgarles una pensión para adultos mayores.

La historia de Otto y Felicia refleja una realidad cada vez más común entre los cubanos que abandonan la isla: vender sus bienes para financiar la emigración y reunirse con familiares en el extranjero.

Desde 2021, más de un millón de cubanos han salido del país impulsados por la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla. Entre ellos crece el número de adultos mayores que dejan atrás toda una vida para reencontrarse con sus hijos y comenzar de nuevo en otro país.

«Para nosotros, los cubanos, salir de Cuba y llegar aquí a Paraguay es una felicidad. Aquí vivimos bien, hasta cierto punto», concluyó Otto.