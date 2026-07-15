ICE detiene en Florida a un cubano cuya deportación fue ordenada hace más de 26 años

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este martes la detención de Elias Cardoza-Torres, un ciudadano cubano de 58 años que permaneció más de 26 años con una orden final de deportación mientras acumulaba nuevas condenas por delitos relacionados con drogas, armas y robo.

Según informó la agencia en un comunicado, Cardoza-Torres fue entregado a ICE el pasado 11 de junio por la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, una vez que quedó bajo libertad de la custodia local. Desde entonces permanece detenido a la espera de su deportación.

De acuerdo con ICE, el historial delictivo del cubano se extiende por casi tres décadas e incluye condenas por venta de heroína, posesión de cocaína en dos ocasiones, allanamiento de morada, robo de vehículo, posesión de drogas y un delito grave relacionado con armas, además de un arresto por agresión.

Su primera condena ocurrió en noviembre de 1991, cuando recibió dos días de cárcel por posesión de cocaína.

Posteriormente fue condenado a 22 meses de prisión por allanamiento de morada en 1997 y, en 1999, a cinco años de cárcel por vender heroína.

En los años siguientes volvió a ser sentenciado por robo de vehículo, posesión de drogas, una nueva condena por posesión de cocaína y un delito grave relacionado con armas, hechos registrados entre 2011 y 2018.

ICE destacó que la mayoría de esos delitos fueron cometidos después de que un juez de inmigración ordenara su deportación, el 12 de abril de 2000.

Según la agencia, Cardoza-Torres ingresó a Estados Unidos en 1989 con un permiso de permanencia temporal, pero nunca regularizó su situación migratoria, pese a que podía solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano tras cumplir un año y un día en el país.

El director interino de ICE, David J. Venturella, aseguró que el detenido "ignoró por completo" tanto las leyes migratorias como las penales.

«Cardoza-Torres nunca fue residente permanente legal de los Estados Unidos y un juez de inmigración ordenó su deportación hace más de 26 años. Estamos hablando de una persona que ignoró por completo nuestras leyes de inmigración y también nuestras leyes penales», afirmó.

El funcionario también agradeció la colaboración de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

«Afortunadamente, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade lo entregó a la custodia de ICE, donde permanecerá en espera de su deportación», añadió.

El arresto ocurre en un contexto de mayor cooperación entre las autoridades locales y el gobierno federal en materia migratoria.

Florida es el único estado donde los 67 alguaciles de condado mantienen acuerdos activos con ICE bajo el programa 287(g), impulsado por el gobernador Ron DeSantis. En junio de este año, Miami-Dade formalizó su incorporación a ese programa, lo que permite identificar y transferir a inmigrantes en situación irregular desde las cárceles del condado a la custodia federal.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, más de 42,000 ciudadanos cubanos tienen actualmente órdenes finales de deportación pendientes de ejecución en Estados Unidos.