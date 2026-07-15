¿Se frenarán las deportaciones? Zar fronterizo de Trump responde tras la suspensión de los controles vehiculares de ICE

Tom Homan, zar fronterizo de la administración del presidente Donald Trump, aseguró este martes que la suspensión temporal de los controles vehiculares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no frenará la política de deportaciones masivas impulsada por la Casa Blanca.

«Estoy harto de leer que la administración ha perdido el valor con las deportaciones masivas», declaró Homan ante periodistas en la Casa Blanca, en declaraciones recogidas por The Daily Signal.

El funcionario insistió en que la pausa responde únicamente a motivos de seguridad para los agentes y no representa un cambio en la estrategia migratoria.

«No es un cambio de política; es una pausa temporal. Es una breve pausa para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto», afirmó posteriormente en una entrevista con Fox News.

Según explicó, los agentes de ICE cuentan con otras alternativas para realizar arrestos sin recurrir a detenciones durante controles de tráfico.

«Hay opciones. Esperas hasta que llegue al destino y haces el arresto. No estoy diciendo que esto sea un pilar de lo que hacemos», señaló.

Homan presume cifras récord

El zar fronterizo defendió la eficacia de la política migratoria de Trump asegurando que junio de 2026 fue el mes con más arrestos de extranjeros en la historia de ICE, incluso por encima de operativos conjuntos con el FBI, la DEA, la ATF y la Patrulla Fronteriza.

«Una vez que recibimos la financiación, las cifras se dispararon, tal como el presidente Trump prometió a los estadounidenses», sostuvo.

También atribuyó la disminución temporal de las deportaciones registrada entre mediados de febrero y finales de abril al cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que, según dijo, se prolongó durante unos 75 días, el más largo en la historia de esa agencia.

La pausa tras dos tiroteos

La suspensión de los controles vehiculares fue ordenada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, después de que dos operativos de ICE terminaran con inmigrantes muertos en menos de una semana.

El primero ocurrió el 7 de julio en Houston, Texas, donde un agente disparó y mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante una parada de tráfico.

El segundo tuvo lugar el lunes en Biddeford, Maine, cuando agentes abatieron al colombiano Joan Sebastian Guerrero, de 26 años, quien contaba con un permiso de trabajo vigente y, según confirmó posteriormente el Departamento de Seguridad Nacional, ni siquiera era el objetivo de la operación.

De acuerdo con ABC News, Mullin decidió suspender temporalmente este tipo de intervenciones tras conversar con la senadora republicana por Maine Susan Collins.

Más ataques contra agentes

Homan justificó la revisión de los protocolos asegurando que los ataques con vehículos contra agentes de ICE han aumentado un 3,400 %, lo que llevó a la agencia a reforzar las medidas de protección.

«Creo que lo que están haciendo es tomarse un respiro para asegurarse de que los agentes del ICE tengan todo lo necesario para mantenerse a salvo», afirmó.

Respecto a las críticas por la ausencia de cámaras corporales en los operativos recientes, el funcionario explicó que su implementación se retrasó debido al cierre del gobierno, aunque aseguró que el DHS ya adquirió los equipos gracias a una partida de 20 millones de dólares aprobada en abril y que existe un calendario para su distribución.

Consultado sobre cuánto tiempo permanecerán suspendidos los controles vehiculares, Homan respondió que espera que la medida sea breve.

«Yo pensaría que en un par de semanas estaríamos de vuelta en funcionamiento», concluyó.