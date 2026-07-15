Hombre muere atropellado mientras huía de un operativo de ICE en Florida

Un hombre de 28 años murió este martes en St. Augustine, Florida, tras ser atropellado por un camión mientras huía durante un operativo en el que participaban agentes federales de inmigración, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:40 de la mañana, cerca de una gasolinera Wawa ubicada sobre la Carretera Estatal 16, a unos 56 kilómetros al sur de Jacksonville, según declaró el sargento Dylan Bryan, portavoz de la Patrulla de Carreteras de Florida, en declaraciones recogidas por The New York Times.

En el lugar se encontraban agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) cuando los cuatro ocupantes de un vehículo abandonaron el automóvil y emprendieron la huida.

De acuerdo con Bryan, uno de ellos cruzó corriendo la carretera y "entró en la trayectoria del camión tráiler", que lo atropelló.

El conductor del vehículo pesado se detuvo de inmediato e intentó auxiliar a la víctima, pero el hombre falleció en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni su nacionalidad.

Investigación en curso

Las circunstancias exactas del incidente continúan bajo investigación.

Las autoridades no han precisado si el fallecido había tenido contacto directo con los agentes federales o si estaba siendo perseguido activamente cuando ocurrió el atropello.

El vehículo en el que viajaban los cuatro ocupantes fue remolcado como parte de las pesquisas, mientras que el paradero de los otros tres pasajeros seguía sin conocerse hasta la tarde de este martes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por The New York Times.

Ocurre tras otros operativos mortales

La muerte se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre los operativos migratorios federales, luego de varios incidentes fatales registrados en las últimas semanas.

El lunes, agentes de ICE abatieron a tiros en Biddeford, Maine, al colombiano Joan Sebastian Guerrero, de 26 años, quien contaba con un permiso de trabajo vigente. Su hija de tres años se encontraba en el vehículo durante el operativo. Posteriormente, el senador Angus King informó que el Departamento de Seguridad Nacional le confirmó que Guerrero no era el objetivo de la orden de arresto que ejecutaban los agentes.

Días antes, el 7 de julio, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió por disparos de un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas. El Instituto Forense del Condado de Harris clasificó el caso como homicidio, mientras que el DHS reconoció posteriormente que Salgado Araujo tampoco era la persona buscada y que los agentes participantes no llevaban cámaras corporales.

Tras esos hechos, la administración del presidente Donald Trump ordenó suspender temporalmente la mayoría de los operativos de control de tráfico realizados por ICE, aunque las acciones de cumplimiento migratorio continúan en otras modalidades.

El patrón de violencia fatal en operativos migratorios no es nuevo. En enero de este año, durante la llamada Operación Metro Surge en Minneapolis, agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses: Renee Nicole Good el 7 de enero y Alex Pretti el 24 de enero. Aquellos incidentes llevaron a Trump a retirar al director de ICE en Minnesota y a desplazar 700 agentes del estado, aunque las operaciones continuaron intensificándose en el resto del país.

Según cifras oficiales, ICE realizó más de 10,000 arrestos en apenas cinco días a comienzos de julio, un promedio cercano a 2,000 detenciones diarias, en medio del endurecimiento de la política migratoria federal.