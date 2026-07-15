Tres detenidos tras irrumpir en una casa en Miami-Dade y robar más de $350,000 en efectivo

Tres hombres fueron arrestados por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) acusados de irrumpir en una vivienda del suroeste del condado y robar más de $359,400 dólares en efectivo del dormitorio principal.

Los acusados son Pablo Arrechavaleta, de 49 años; Leonel Alejandro Ramírez, de 47; y Antonio Mesa, de 47. El robo ocurrió poco después de la 1:00 pm del martes en una vivienda en una casa ubicada cerca de la intersección de Southwest 157th Avenue y Southwest 181st Terrace, en el suroeste del condado.

Según el informe de arresto, al que tuvo acceso Local 10, los tres sujetos saltaron una cerca de cemento y entraron al patio trasero, donde intentaron forzar una ventana sin lograrlo.

Finalmente ingresaron a la propiedad a través de una puerta francesa trasera valiéndose de un destornillador, lo que causó aproximadamente $1,000 dólares en daños.

En el interior del domicilio se encontraba un adolescente de 14 años al momento del robo.

Una vez dentro, los sospechosos «revolvieron el dormitorio principal del segundo piso» y «se llevaron un total de $359,400 USD» antes de huir del lugar, de acuerdo con el informe oficial.

La respuesta de las autoridades fue inmediata: un helicóptero de la MDSO fue desplegado y siguió a los sospechosos mientras escapaban de la vivienda y abordaban una SUV de cuatro puertas conducida por Arrechavaleta.

Los agentes lograron interceptar el vehículo poco después de que saliera de la propiedad y detuvieron a los tres hombres sin incidentes.

Tras ser evaluados médicamente, Arrechavaleta y Mesa ofrecieron declaraciones verbales y por escrito en las que admitieron su participación en los hechos. Ramírez, por su parte, decidió no responder preguntas de las autoridades.

Los tres acusados enfrentan múltiples cargos por delitos graves que incluyen robo en una vivienda ocupada, hurto mayor y daño a la propiedad. Además, Mesa y Ramírez fueron imputados por posesión de herramientas para cometer robos.

Según reportes de NBC Miami, los tres comparecieron ante un juez este miércoles, y deberán permenecer detenidos sin fianza.

Por otra parte, Arrecha-Valeta y Ramírez también tienen órdenes de retención migratoria.

Este caso se suma a una serie de robos residenciales de alto valor registrados recientemente en el área oeste y suroeste de Miami-Dade.

En marzo, dos cubanos fueron arrestados por robar unos $100,000 en joyas, relojes y efectivo de una vivienda en esa misma zona del condado.

En julio, otro hombre fue acusado de robar $33,000 en efectivo, joyas y televisores de la casa de un adulto mayor en Miami-Dade.

A pesar de que los robos con allanamiento de morada en el condado disminuyeron un 28.85 % en 2024 respecto al año anterior, los casos de robos organizados y de alto valor continúan ocurriendo en el área, según datos oficiales del condado.