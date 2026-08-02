Violentó un garaje para llevarse computadoras, pero terminó detenido en Humberto Álvarez, Matanzas

La policía de Matanzas detuvo a un hombre e recuperó equipos robados en Humberto Álvarez, un poblado del municipio de Cárdenas, tras el robo de dos torres de computadoras y seis fuentes de alimentación en una vivienda de la zona.
Según el comunicado difundido por la página «Con Todos La Victoria» —canal oficial del Ministerio del Interior en Matanzas—, los ladrones violentaron la puerta del garaje de la vivienda para llevarse los equipos. Tras las averiguaciones, los investigadores localizaron al presunto responsable en su propio domicilio.
El detenido fue identificado como Rubén Rodríguez González. En el registro de su vivienda, los agentes recuperaron la totalidad de los objetos sustraídos, entre ellos fuentes de poder de las marcas MEISHILE S-480-48 y Autonics SPB-A120-24, fabricadas en China. Todos los bienes fueron devueltos a su legítimo dueño.
El caso se produce en medio de una sostenida ola de robos en Cárdenas y el resto de la provincia de Matanzas durante 2026, donde los equipos electrónicos y los componentes de energía se han convertido en objetivos frecuentes ante la aguda crisis eléctrica que atraviesa Cuba.
Entre los antecedentes más graves figura el robo de baterías solares en el Hogar Materno de Santa Marta en la madrugada del 11 de julio, mientras cinco embarazadas y una enfermera permanecían en el interior del inmueble.
En aquella ocasión, la policía tardó casi nueve horas en llegar al lugar.
El 9 de julio, personas no identificadas sustrajeron los paneles solares del Hogar Materno de Cárdenas, dejando vacíos los soportes metálicos en el techo.
A finales de junio, Matanzas registraba ocho subestaciones fuera de servicio, cuatro de ellas inutilizadas por robo de aceite dieléctrico, lo que agravó apagones de más de 70 horas.
En julio, vecinos de Cárdenas atraparon y ataron a un presunto ladrón ante la ausencia de respuesta policial inmediata, lo que refleja el nivel de hartazgo de la población frente a la inseguridad.
Preguntas Frecuentes sobre la Oleada de Robos y la Crisis Eléctrica en Matanzas, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se han incrementado los robos de equipos electrónicos y componentes de energía en Matanzas?
La aguda crisis eléctrica que atraviesa Cuba ha convertido a los equipos electrónicos y los componentes de energía en objetivos frecuentes para los robos. La falta de suministro estatal de electricidad ha aumentado el valor de estos equipos en el mercado informal, incentivando a los delincuentes a sustraerlos.
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¿Qué medidas legales se están tomando en Cuba para enfrentar los robos a la infraestructura eléctrica?
El régimen cubano ha tipificado estos delitos como sabotaje bajo el artículo 125 del Código Penal, con penas que van desde siete hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos graves. A pesar de la severidad de las penas, los robos continúan en aumento.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica actual a la vida diaria de los ciudadanos en Matanzas?
La crisis eléctrica ha llevado a apagones que superan las 70 horas consecutivas en algunos casos, afectando gravemente la vida diaria de los ciudadanos. Comunidades enteras han quedado sin electricidad, lo que impacta el acceso a servicios esenciales como agua, salud y comunicación.
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¿Qué otros incidentes relacionados con robos de infraestructura eléctrica se han reportado en Matanzas recientemente?
Se han reportado varios incidentes, como el robo de baterías solares en el Hogar Materno de Santa Marta y el robo de paneles solares de un hogar materno en Cárdenas. Estos robos no solo afectan la infraestructura, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas que dependen de estos servicios.
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