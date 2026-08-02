Violentó un garaje para llevarse computadoras, pero terminó detenido en Humberto Álvarez, Matanzas

La policía de Matanzas detuvo a un hombre e recuperó equipos robados en Humberto Álvarez, un poblado del municipio de Cárdenas, tras el robo de dos torres de computadoras y seis fuentes de alimentación en una vivienda de la zona.

Según el comunicado difundido por la página «Con Todos La Victoria» —canal oficial del Ministerio del Interior en Matanzas—, los ladrones violentaron la puerta del garaje de la vivienda para llevarse los equipos. Tras las averiguaciones, los investigadores localizaron al presunto responsable en su propio domicilio.

El detenido fue identificado como Rubén Rodríguez González. En el registro de su vivienda, los agentes recuperaron la totalidad de los objetos sustraídos, entre ellos fuentes de poder de las marcas MEISHILE S-480-48 y Autonics SPB-A120-24, fabricadas en China. Todos los bienes fueron devueltos a su legítimo dueño.

El caso se produce en medio de una sostenida ola de robos en Cárdenas y el resto de la provincia de Matanzas durante 2026, donde los equipos electrónicos y los componentes de energía se han convertido en objetivos frecuentes ante la aguda crisis eléctrica que atraviesa Cuba.

Entre los antecedentes más graves figura el robo de baterías solares en el Hogar Materno de Santa Marta en la madrugada del 11 de julio, mientras cinco embarazadas y una enfermera permanecían en el interior del inmueble.

En aquella ocasión, la policía tardó casi nueve horas en llegar al lugar.

Captura de Facebook

El 9 de julio, personas no identificadas sustrajeron los paneles solares del Hogar Materno de Cárdenas, dejando vacíos los soportes metálicos en el techo.

A finales de junio, Matanzas registraba ocho subestaciones fuera de servicio, cuatro de ellas inutilizadas por robo de aceite dieléctrico, lo que agravó apagones de más de 70 horas.

En julio, vecinos de Cárdenas atraparon y ataron a un presunto ladrón ante la ausencia de respuesta policial inmediata, lo que refleja el nivel de hartazgo de la población frente a la inseguridad.