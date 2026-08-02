Arrestan a dos hombres por desmantelar un parque solar en Granma: ¿Qué se sabe?

Dos hombres fueron detenidos tras penetrar de noche en el Parque Fotovoltaico «Las Villegas», ubicado en la localidad La Nenita, municipio de Guisa, provincia de Granma, y sustraer 20 vigas metálicas de la estructura de soporte de los paneles solares.

El hecho fue difundido el perfil oficialista de Facebook «Entérate con Aytana Alama», que calificó el acto como sabotaje y aseguró que las fuerzas del orden recuperaron la totalidad de las piezas.

Ambos detenidos enfrentan cargos por ese delito.

Según la publicación oficialista, «en horas de la noche, dos individuos penetraron en el Parque Fotovoltaico 'Las Villegas' y sustrajeron 20 vigas metálicas pertenecientes a la estructura de los paneles solares».

Las vigas recuperadas son componentes críticos: sin ellas, los paneles quedan sin anclaje y expuestos a caerse o destruirse ante cualquier viento.

El propio texto oficialista lo reconoce: «para quien no conoce la tecnología solar, 20 vigas metálicas pueden parecer simples marcos o piezas de hierro. Sin embargo, en un parque fotovoltaico, las vigas son la columna vertebral de todo el sistema».

La publicación no aclaró la fecha exacta del suceso ni del arresto de los implicados. Tampoco indicó los nombres de los detenidos ni el estado procesal concreto del caso.

Este tipo de comunicados oficialistas suele funcionar más como herramienta de disuasión pública que como información periodística verificable.

Una instalación recién inaugurada

El Parque Fotovoltaico «Las Villegas» fue sincronizado al Sistema Eléctrico Nacional el 10 de abril de 2026, apenas unos meses antes del robo.

La instalación aporta 5 MW de generación y 1 MW de acumulación mediante baterías, cuenta con 9,048 paneles fotovoltaicos y dos inversores de 2,5 MW cada uno.

Forma parte del programa de cooperación con China para instalar 120 MW de capacidad solar en Cuba, en el que Granma figura como una de las provincias protagonistas.

Una ola de robos que no cesa

El incidente en Guisa no es un caso aislado.

En la misma provincia, en septiembre de 2025 la policía detuvo a los autores del robo de más de 50 vigas y paneles del Parque Fotovoltaico Juan Pérez II, en Niquero.

En mayo de 2026, cuatro individuos golpearon y amarraron al custodio de una estación de bombeo en Holguín para robar 32 paneles solares.

En junio de 2026, el robo de cuatro paneles en Holguín dejó sin señal de televisión a cuatro consejos populares del Plan Turquino.

El motor de esta ola es la crisis eléctrica más grave que ha vivido Cuba en décadas.

Esa escasez dispara el valor de los materiales metálicos y los paneles en el mercado negro, convirtiendo cada instalación desprotegida en un blanco.

Penas de cárcel que no disuaden

Ante la escalada, el régimen ha apostado por los llamados «juicios ejemplarizantes».

El Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, reclasificó estas sustracciones como sabotaje -no como hurto común- con penas que van de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte en casos graves.

El propio Tribunal Supremo advirtió que «la sanción prevista discurre de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte».

Entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, el 100% de los juzgados por sabotaje al sistema electroenergético recibió condenas superiores a 10 años.

En julio de este año, un tribunal condenó a 12 años al responsable del sabotaje a la Sub-Estación Eléctrica Bungo 2, en Contramaestre, Santiago de Cuba.

Sin embargo, los robos continúan.