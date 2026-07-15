El regreso de este cubano a Cuba después de 3 años: "La recarga de energía y dos lágrimas en mi corazón"

Un cubano residente en Lancaster, Pennsylvania, conmovió a sus seguidores en TikTok al documentar su primer regreso a Cuba después de tres años de ausencia, en un video que resume en 43 segundos el peso emocional que carga la diáspora cubana cada vez que logra volver a la isla.

El autor, identificado como @osma5416, publicó el clip el 8 de julio con la descripción «Mi primer viaje a Cuba después de 3 años» y los hashtags #cubanosenlancaster y #cubanosporelmundo.

El video no incluye palabras propias del autor, sino imágenes acompañadas de una canción que habla del reencuentro con la patria: «Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa / susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar».

Pero fue en la descripción donde @osma5416 sintetizó lo que sintió al reencontrarse con su familia: «La recarga de energía y dos lágrimas en mi corazón».

El video forma parte de una tendencia que se ha consolidado en TikTok durante 2025 y 2026: cubanos emigrados que documentan sus retornos a la isla tras años de separación, generando una catarsis colectiva entre quienes viven situaciones similares.

En semanas recientes, otros casos similares han circulado en la misma plataforma. En junio, el usuario Sangoçito08 publicó su propio reencuentro con estas palabras: «Luego de 3 largos años regreso a los brazos de mi madre, de mi esposa, de mi hermana». En julio, otro cubano se reencontró con su hijo tras cuatro años de separación, en un video que también circuló ampliamente.

Estos reencuentros ocurren en un contexto de emigración masiva sin precedentes. Entre 2021 y 2024, cerca de 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla, impulsados por la crisis económica, la escasez y la represión política del régimen.

Paradójicamente, mientras los videos de reencuentros se multiplican en redes sociales, los viajes reales de retorno han caído de forma sostenida. En 2025, el total de cubanos emigrados que regresaron a la isla bajó un 22.6% respecto a 2024, pasando de 294,816 a 228,091 viajeros. En enero y febrero de 2026, la caída fue aún más pronunciada: 41.2% respecto al mismo período del año anterior.

Eso convierte cada regreso en un acontecimiento cargado de significado, tanto para quien viaja como para la familia que espera en Cuba.

Lancaster, la ciudad de Pennsylvania donde reside @osma5416, tiene una comunidad cubana pequeña —apenas el 1.7% de su población—, pero activa en redes sociales bajo hashtags propios como #cubanosenlancaster.

El video acumuló cerca de 3,000 visualizaciones y 247 reacciones en pocos días, con 52 comentarios de seguidores que, en su mayoría, comparten la misma experiencia de la distancia y la espera.