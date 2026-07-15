¿Se acerca un acuerdo con Cuba? Analista ve una señal clave en la estrategia de Trump con Venezuela

Miguel Díaz-Canel con Delcy Rodríguez en el Palacio de la Revolución en abril de 2022 (Imagen de Referencia). Foto © X/ Miguel Díaz-Canel Bermúdez @DiazCanelB

Un análisis publicado este miércoles en el diario español ABC advierte que la ausencia de exigencias democráticas de la administración Trump hacia Venezuela puede convertirse en el argumento que empuje al régimen cubano a negociar un pacto con Washington en términos similares: sin condiciones políticas inmediatas.

El periodista Emili J. Blasco, especialista en América Latina, sostiene en su análisis que la cuestión cubana y la venezolana llevan casi treinta años entrelazadas y que esa interdependencia sigue marcando el tablero geopolítico actual.

«La cuestión cubana y la venezolana van de la mano. Lo han ido en los últimos casi treinta años y así siguen», escribe.

El argumento central del análisis gira en torno a un precedente que La Habana observa con atención: Washington reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como interlocutora del gobierno venezolano en marzo de 2026 sin imponer un cronograma electoral democrático, pese al colapso del Estado chavista.

Para Blasco, esa decisión envía una señal permisiva al castrismo. «Si Washington hubiera impuesto un cronograma electoral a Delcy Rodríguez, en La Habana serían más reacios a ceder ante las presiones estadounidenses», señala.

El análisis coincide con el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones contra el régimen en la historia de Cuba, que el régimen sofocó con represión brutal sin emprender reformas reales.

Blasco enumera las oportunidades desaprovechadas: la jubilación de Fidel Castro en 2008, la de su hermano Raúl, y el propio 11-J, cuando el régimen pudo haber respondido con apertura pero optó por el inmovilismo y la represión.

El paquete de 176 medidas económicas aprobado en junio de 2026 incluye la eliminación del límite de 100 trabajadores por empresa, la autorización de banca privada, la posibilidad de que cubanos en el exterior inviertan en la isla, el establecimiento de cadenas extranjeras de comida rápida y la apertura de cuentas en divisas sin autorización previa.

Sin embargo, Blasco advierte que ese paquete solo se aprobó por presión estadounidense, no fue por convicción propia del régimen, y puede quedar en «una mera lista de buenas intenciones».

Otra señal de alarma que identifica el analista es la figura del negociador cubano. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y apodado «El Cangrejo», conduce las negociaciones informales con Washington desde febrero de 2026 sin ostentar cargo público alguno.

Blasco lo cuestiona abiertamente: «¿Quién manda en Cuba?», y añade que «las explicaciones dadas por su tren de vida y gasto personal resultan grotescas», lo que evidencia, a su juicio, la ausencia de un sincero afán de ganarse a la población.

El trasfondo histórico que subraya Blasco es determinante: el chavismo transfirió a Cuba más de 21,000 millones de dólares en petróleo desde el año 2000, sosteniendo al castrismo tras el colapso soviético.

Ahora, con un chavismo reconfigurado bajo la tutela de Trump, el régimen cubano podría encontrar en ese modelo un espejo en el que mirarse.

«El chavismo sostuvo a un castrismo hundido financieramente tras la caída de la URSS, y un 'chavismo' reconfigurado y garantizado por Trump podría servir de argumento para un castrismo con esa misma variante», concluye el analista.