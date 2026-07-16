Gobierno cubano fija nuevos precios para el gas licuado y manufacturado

El gobierno cubano publicó este jueves en la Gaceta Oficial No. 59 Ordinaria de 2026 dos resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que establecen nuevas tarifas para el gas licuado y el gas manufacturado en pesos cubanos, con vigencia inmediata.

La Resolución 155/2026 fija el precio del gas licuado en 35 CUP por kilogramo, lo que eleva el costo de una balita estándar de 10 kg a 350 pesos cubanos.

Eso representa un incremento del 55% respecto al precio anterior de 225 CUP por cilindro, vigente desde el 1 de marzo de 2024.

La Resolución 156/2026 establece el gas manufacturado en 4.97 CUP por metro cúbico para los sectores residencial y no residencial no productivos, casi el doble de los 2.50 CUP/m³ que regían desde enero de 2021.

Para hospitales, hogares de ancianos y centros de atención a niños sin amparo parental, la tarifa diferenciada queda en 4.00 CUP/m³.

Ambas resoluciones fueron firmadas el 1 de julio de 2026 por el ministro Vladimir Regueiro Ale y acompañan al Decreto 156/2026 del Consejo de Ministros, suscrito por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 29 de junio, que modifica el marco legal para que estos precios se fijen mediante resolución ministerial en lugar de acuerdos del Consejo.

El documento oficial justifica el alza del gas licuado por «la compleja realidad de cerco energético que vive el país, los escasos combustibles en particular, en lo referido a la importación de petróleo y el incremento sostenido de los costos», mientras que para el gas manufacturado aduce «el incremento sostenido en los últimos cinco años de los costos y gastos que garantizan el suministro».

La paradoja es mayúscula: el régimen fija un precio oficial en pesos para un producto que en la práctica casi no existe en el sistema estatal y que se consigue principalmente en dólares.

Desde mayo de 2026, plataformas como Supermarket23, Katapulk y KMCERO venden cilindros de gas licuado a entre 24 y 29 dólares, sin aceptar pesos cubanos.

Al tipo de cambio informal de 655 CUP por dólar, una balita de 29 dólares equivale a 18,995 CUP, es decir, más de 54 veces el nuevo precio oficial de 350 CUP. Incluso la opción de 24 dólares representa unos 15,720 CUP.

En el mercado informal, las balitas llegaron a revenderse a 50 dólares en junio, más del doble de lo que costaban en las plataformas digitales estatales.

Los cilindros que distribuyen las plataformas digitales son los mismos del sistema estatal, con logística vinculada a instalaciones de CUPET, según se docuemntó en una investigación periodística.

Sin embargo, en junio, la propia CUPET alertó sobre suplantación de su identidad mediante sitios digitales y canales de WhatsApp falsos que vendían balitas en dólares usando el nombre de la empresa estatal.