Supermarket23 vende gas en dólares en Cuba: «Debes tener un cilindro vacío para efectuar el cambio»

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Supermarket23 ofrece a la venta gas licuado GLP en cilindro de 10 kg —conocido popularmente como «balita»— a 29 dólares, con envío gratis, bajo una condición que no admite excepciones: el destinatario en Cuba debe entregar un cilindro vacío del mismo tamaño y en buen estado para recibir el lleno.

La noticia fue señalada este martes por la locutora cubana Laritza Camacho, quien publicó en Facebook con ironía: «En súper market 23, la balita de gas licuado a 29 dólares. La verdad que es un capitalismo con un clase de carácter...irreversible».

La plataforma especifica en la descripción del producto: «El destinatario debe tener un cilindro (balita) vacío de 10 kg en buenas condiciones para efectuar el cambio. Sin cilindro vacío, no se podrá realizar la entrega».

El cilindro vacío que se entregue también debe cumplir requisitos mínimos de seguridad: sin perforaciones mayores de dos centímetros, base estable, sin oxidación avanzada y con la anilla en buen estado.

Supermarket23 advierte que «el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones será motivo de rechazo del cilindro vacío al momento de la entrega», y aclara que el producto se entrega sellado, sin servicio de instalación.

Los 29 dólares que cuesta la balita equivalen a 15,660 pesos cubanos al tipo de cambio informal vigente este martes, que ronda los 540 pesos por dólar, según elTOQUE.

Para la mayoría de los cubanos que perciben salarios en moneda nacional, esa cifra representa un gasto inaccesible.

El peso cubano ha perdido cerca del 95% de su valor frente al dólar desde 2020, cuando se cotizaba a 42 pesos por dólar.

Solo en los últimos 12 meses, la divisa estadounidense subió un 47.8% frente al peso, impulsada por la crisis de divisas que atraviesa la isla.

La oferta de Supermarket23 se produce en medio de una crisis crónica del suministro estatal de GLP.

En enero de 2025, CUPET extendió el ciclo de compra a una balita cada dos meses en Ciego de Ávila, mientras que la escasez en Matanzas afectó a más de 109,000 hogares entre octubre y diciembre de 2024.

En enero de 2026, el tanquero Emilia regresó vacío a Cuba por incapacidad de pago del Estado, agravando aún más el desabastecimiento.

Como respuesta parcial, el régimen amplió el servicio de gas manufacturado en La Habana con una meta de 25,000 clientes, sin resolver el problema de fondo.

En paralelo, la dolarización del sector energético avanza sin freno. Desde enero de 2024, casi 30 servicentros estatales venden combustible exclusivamente en dólares, y el sector privado ha comenzado a importar diésel directamente desde Estados Unidos bajo licencias autorizadas por el Departamento de Comercio estadounidense.

El régimen, por su parte, aprobó en febrero una norma para obligar a plataformas como Supermarket23 a canalizar sus ingresos en divisas hacia el sistema bancario estatal.

La condición de entregar un cilindro vacío en buen estado añade una barrera adicional para muchas familias cubanas, cuyos recipientes acumulan años de deterioro sin mantenimiento adecuado, lo que podría impedirles acceder al servicio incluso contando con los 29 dólares.