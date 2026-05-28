"Las mismas balitas, pero en dólares": Cubanos ante la venta de gas por plataforma digital

Vídeos relacionados:

Una nueva plataforma digital llamada KMCERO ha comenzado a vender cilindros de gas licuado de 10 kilogramos en Cuba por 24 dólares, en un esquema que excluye completamente el peso cubano y que, según testimonios de clientes, distribuye los mismos cilindros del sistema estatal regulado, según un reportaje de 14yMedio.

El único punto de recogida visible está en un callejón en Ciudadmar y 7ma, en San Miguel del Padrón, La Habana. El comprador debe entregar un cilindro vacío en buen estado y pagar con tarjetas Clásica, AIS, Tropical, Visa o Mastercard. No se acepta moneda nacional.

«Esas balitas, como las estás viendo, son de aquí. Las mismas que te despachan por la libreta, que se dejen de cuento», dijo una mujer mientras esperaba en la cola junto a otros clientes que habían comprado en línea.

La comparación no es menor. Los cilindros que entrega KMCERO son idénticos a los que circulan por la red estatal de distribución, y la logística observada por vecinos y usuarios recuerda a la de Cupet, el grupo estatal que encabeza el sector petrolero cubano.

El proveedor que aparece en la plataforma es una empresa llamada Progas, cuya estructura real y propiedad son opacas. El apartado «Quiénes somos» no resulta accesible o no aporta información suficiente.

Lo que sí está documentado es que KMCERO fue promocionada por Tecnomática junto a la pyme estatal TM-NEXGEN como tienda virtual para la compra de combustibles y lubricantes. Tecnomática forma parte del ecosistema empresarial vinculado a Cupet.

«Si el producto, los envases, la logística y la promoción pertenecen al circuito estatal, ¿qué aporta exactamente Progas además de una nueva etiqueta y una vía de cobro en dólares?», preguntó un cliente mientras aguardaba en la fila.

Nadie sabe con certeza si el gas proviene de la planta de Energas en Varadero o de una importación privada. Lo que sí queda claro, según el reporte de 14ymedio, es que ya no se consiguen balitas en moneda nacional.

KMCERO no es la única plataforma que ha entrado en este negocio. Desde principios de mayo, Supermarket23 y Katapulk también comenzaron a vender balitas a 29 dólares por cilindro de 10 kilogramos, con el mismo requisito de entregar uno vacío.

La demanda fue tan alta que Supermarket23 agotó su inventario en pocas horas y tuvo que suspender temporalmente el servicio el 11 de mayo.

En KMCERO la escasez también es inmediata. «Para coger una balita tienes que estar listo a las 7:00 am, con todo rápido, porque las balitas vuelan», advirtió una clienta en el punto de entrega. Además, tras el pago, el producto no se recibe de inmediato: la recogida queda para el día siguiente.

El contexto es una crisis de suministro que se arrastra desde finales de 2024. En enero de 2025, más de 100,000 hogares en Matanzas quedaron sin gas, y la escasez se extendió a La Habana, Artemisa y Mayabeque. En mayo de 2025, autoridades de Sancti Spíritus admitieron que no había inventario disponible en todo el país y que no sabían cuándo se restablecería.

El 23 de mayo, apenas días antes de la aparición de KMCERO, Cupet alertó sobre una página web falsa que simulaba vender gas licuado bajo el nombre «GasCuba · Distribución Nacional · Cuba», lo que ilustra el ecosistema de confusión y oportunismo que rodea al mercado del gas en la Isla.

La dolarización del gas profundiza la brecha entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen del salario en pesos. Para estos últimos, la única opción sigue siendo esperar la distribución regulada por la libreta, que puede tardar semanas o meses, mientras cocinar en Cuba cuesta cada vez más dólares y la pregunta sin respuesta sigue siendo quién cobra realmente por el gas.