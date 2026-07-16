Operación «encuentra el tubo»: buscan la falla que sacó otra vez a la Guiteras

La Central Termoléctrica Antonio Guiteras volvió a quedar fuera del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y este jueves la Unión Eléctrica (UNE) confirmó que, tras concluir el enfriamiento de la caldera, los trabajadores de la planta buscan ahora la falla exacta que provocó la nueva avería.

La salida está vinculada al quinto colapso total del SEN, ocurrido el martes a las 11:05 de la mañana, en la que se detectó que la termoeléctrica tenía una nueva avería.

De acuerdo con la UNE, el colectivo trabaja simultáneamente en tres frentes: «Identificación de la zona averiada – localización exacta de la falla. Pruebas de integridad – para descartar otros tubos dañados y garantizar una reparación definitiva. Reparación y puesta en marcha – una vez resuelta la avería, se incorporará la unidad al SEN».

El patrón se repite con una regularidad que ya nadie en Cuba puede ignorar: reparación parcial, reincorporación al SEN por unos pocos días y nueva avería en la misma zona crítica.

La caída del SEN –el martes último– agravó además el estado de la Guiteras, la mayor del país, que ya arrastraba una debilidad estructural previa, admitió el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una comparecencia televisiva.

El evento provocó un salidero en su caldera, cuya magnitud se evaluaba en ese momento.

«Hay que esperar a que se enfríe para poder tomar una decisión. En ese momento se le informará al pueblo si la reparación tomará dos, tres, cuatro días o el tiempo que sea necesario», explicó De la O Levy.

En lo que va de 2026, la planta acumula al menos 17 salidas no programadas del SEN, muchas de ellas causadas por el mismo componente: el economizador de la caldera, con 38 años de operación continua en un ambiente altamente corrosivo, responsable del 50% de todas las paradas de la planta.

Una reparación definitiva exigiría sustituir unos 500 tubos y ejecutar entre 1,000 y 1,200 cordones de soldadura en una parada de al menos 180 días, operación que las autoridades han descartado por inviable. La planta no ha recibido mantenimiento capital desde 2010, acumulando 16 años sin intervención profunda.

Mientras los trabajadores de la Guiteras rastrean el tubo averiado, la planta organiza una «Jornada 100 Años con Fidel» promovida por la Unión de Jóvenes Comunistas, con actividades programadas del 13 de julio al 13 de agosto.