La CTE Antonio Guiteras no garantiza corriente, pero sí una jornada por los 100 años de Fidel

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta de generación térmica de Cuba y cuyas roturas son una de las principales responsable de los apagones que asfixian al país en 2026, anunció una «Jornada 100 Años con Fidel» organizada por el Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Departamento de Cuadros de la instalación, con actividades programadas del 13 de julio al 13 de agosto en el «Salón 13 de Agosto» a las 10 de la mañana.

La publicación oficial de la planta, acompañada de imágenes de un trabajador con camiseta «Fidel entre nosotros» presentando el programa ante un televisor, resume con brutal claridad la dinámica del régimen en este «Año del Centenario»: mientras los cubanos soportan apagones de entre 20 y 24 horas diarias, la maquinaria propagandística opera sin interrupciones.

La ironía difícilmente podría ser mayor. La Guiteras acumula 17 salidas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en lo que va de 2026, según datos del dossier de seguimiento energético.

La más reciente ocurrió el 3 de julio, cuando una fuga en el economizador de su caldera sacó a la planta del sistema por decimoséptima vez en el año, agravando una crisis que días después desembocaría en un colapso total.

El 10 de julio, Cuba sufrió su cuarto apagón total del año, dejando sin electricidad a más de 9 millones de personas.

La respuesta del régimen ante el colapso fue reveladora. El 10 de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel pidió a las autoridades locales «organizar mejor los apagones», sin ofrecer ninguna solución estructural al problema.

La planta no ha recibido mantenimiento capital desde 2010 y sus tuberías superan los 40 años de uso. La reparación definitiva del economizador averiado requeriría sustituir unos 500 tubos en una parada de al menos 180 días, una operación que las autoridades no han podido ejecutar.

La Guiteras fue inaugurada el 19 de marzo de 1988 por el propio Fidel Castro, lo que añade otra capa de contraste al hecho de que sea precisamente esta instalación la que organice actos en su honor.

Construida con tecnología soviética, fue adaptada tras la caída del bloque para usar crudo nacional cubano, más pesado y con mayor contenido de azufre.

El 2026 fue declarado «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz» por Díaz-Canel el 19 de diciembre de 2025, aprobado por unanimidad en el parlamento.

La campaña incluye desfiles juveniles, coloquios internacionales, donaciones de sangre calificadas de «revolucionarias» y actos en centros de trabajo en todo el país, como el que ahora protagoniza la termoeléctrica más averiada de Cuba.