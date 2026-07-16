Messi dedica el pase a la final del Mundial a los argentinos que «no llegan a fin de mes»

Lionel Messi dedicó a su país natal la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, en un mensaje cargado de emoción, dirigido especialmente a quienes atraviesan dificultades económicas.

Tras la remontada albiceleste ante Inglaterra por 2-1 en las semifinales disputadas este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el astro argentino compareció ante la prensa para dedicar a sus hinchas el triunfo.

«Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega al fin de mes, que la vive peleando, es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre», declaró el capitán albiceleste.

El partido ante Inglaterra, histórico rival de Argentina, tuvo una carga emocional particular para el equipo y para los millones de seguidores que lo siguieron desde el país sudamericano.

Messi reconoció que el duelo era «un partido muy especial para todos los argentinos» y que era «el partido que no queríamos perder».

«Sé que salió mucha gente en el monumento, en el obelisco, por toda Argentina. Y nada, para nosotros nos llena de placer darle esta felicidad», agregó el capitán, visiblemente emocionado.

La victoria llegó de manera dramática: Anthony Gordon había puesto en ventaja a Inglaterra en el minuto 55, pero Argentina reaccionó en los últimos minutos con un gol de Enzo Fernández en el 85 y el tanto definitivo de Lautaro Martínez en el 90+2, de cabeza tras un centro preciso de Messi.

El propio Messi destacó el mérito histórico de lo conseguido por el grupo: «Hoy conseguimos algo impresionante, estar hasta el último día, jugar una final del mundo, meternos entre los mejores dos otra vez».

El capitán también subrayó la continuidad del rendimiento del equipo en los últimos años: «Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años y hoy volvemos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha».

Argentina llega a esta final como bicampeón defensor, tras consagrarse en Qatar 2022, y se convierte en el primer equipo en disputar dos finales mundiales consecutivas en la era moderna.

Messi, de 39 años, atraviesa un torneo histórico a título personal: acumula ocho goles en el Mundial 2026 y 21 en toda su trayectoria mundialista, siendo el máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo, tras superar el récord de 16 tantos de Miroslav Klose el 22 de junio de 2026 ante Austria.

Argentina enfrentará a España en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, después de que la selección española eliminara a Francia por 2-0 en la otra semifinal disputada el 14 de julio en Dallas.

«Nos sentimos orgullosos de todo lo que venimos consiguiendo, lo que venimos brindando a la gente y somos felices de que la gente pueda disfrutar de la manera que está disfrutando», cerró Messi, en lo que podría ser su última final en una Copa del Mundo.