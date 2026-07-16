Lenier elige Cosanostra para su próximo concierto en Miami

El cantante Lenier Mesa, una de las figuras más populares de la música latina entre el público cubano dentro y fuera de la Isla, se presentará el 25 de julio en Cosanostra Miami.

Este concierto promete convertirse en uno de los eventos más atractivos del verano para los amantes de la música en vivo en la Calle Ocho.

En menos de dos años, Cosanostra Miami se ha consolidado como uno de los destinos de vida nocturna latina con mayor crecimiento en La Pequeña Habana, gracias a una propuesta que combina conciertos, ambiente exclusivo y una experiencia inspirada en los bares clandestinos o speakeasy, que fueron famosos en Estados Unidos durante la "Ley Seca" (1920-1933).

Lenier llega respaldado por una trayectoria que lo ha convertido en uno de los artistas cubanos de mayor proyección internacional.

"Cómo te pago", "Cuánto vale" y "Me quedaré contigo", son algunas de las canciones que, junto a colaboraciones con importantes figuras de la música latina, lo han consolidado como un intérprete capaz de fusionar el pop, la balada y los ritmos urbanos con un estilo muy personal.

Lenier / Cortesía para CiberCuba

Cosanostra Miami, una propuesta diferente en la noche latina

La ciudad del Sol continúa diversificando su oferta de entretenimiento. En este competitivo ámbito, Cosanostra Miami ha encontrado un espacio propio apostando por una experiencia distinta a la de las grandes discotecas tradicionales.

Ubicado en el corazón de Little Havana, el establecimiento recrea la atmósfera de los antiguos bares clandestinos con un diseño elegante, una fuerte identidad latina y una programación que combina conciertos, DJ y eventos especiales.

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Ese concepto ha conectado con un público que busca algo más que una salida nocturna convencional.

La combinación de hospitalidad, música en vivo y un ambiente cuidadosamente diseñado, ha convertido al local en uno de los más comentados de la escena nocturna del sur de Florida, y uno de los espacios de referencia de la Calle Ocho.

Lenier / Cortesía para CiberCuba

Una noche para disfrutar de los grandes éxitos de Lenier

El concierto del 25 de julio reforzará esa apuesta por reunir a artistas de primer nivel en un entorno pensado para disfrutar de la música.

Los asistentes serán testigos de una noche cargada de energía, con un repertorio que recorrerá algunos de los mayores éxitos de Lenier y el estilo cercano que lo ha convertido en uno de los cantantes cubanos más queridos por el público.

Para quienes deseen vivir la experiencia, Cosanostra está ubicado en 1618 SW 8th St., Miami, FL 33135. Las reservas de mesas VIP pueden realizarse llamando al teléfono (305) 570-5392, una opción ideal para disfrutar del espectáculo con mayor comodidad en uno de los escenarios que más protagonismo ha ganado dentro de la vida nocturna latina de Miami.