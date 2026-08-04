Gowper Abogados Españoles: asesoría legal especializada para cubanos y residentes en Estados Unidos

Cada año, miles de personas en Estados Unidos necesitan realizar trámites relacionados con la nacionalidad española, los consulados de España, la inmigración o la gestión de bienes y herencias en territorio español. Sin embargo, estos procedimientos pueden involucrar complejidades adicionales cuando existen demoras administrativas, requisitos legales específicos o la necesidad de presentar recursos ante las autoridades españolas.

En este contexto, el despacho Gowper Abogados, fundado en 2019 por los abogados españoles Reimel Ariosa y Julio Pellitero, se ha consolidado como una firma de referencia para quienes buscan asesoramiento jurídico especializado desde Estados Unidos. Con sede principal en Valencia (España) y oficina en Miami desde hace tres años, el despacho presta servicios legales a clientes en todo el territorio estadounidense.

Los socios de Gowper son abogados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con más de una década de experiencia profesional en derecho internacional, derecho de los negocios, extranjería, litigios y propiedad intelectual.

Cortesía / Gowper Abogados

Especialistas en trámites ante los Consulados de España en Estados Unidos

Uno de los principales ámbitos de actuación de los abogados españoles de Gowper es la representación de clientes ante los Consulados de España en Estados Unidos.

La firma trabaja habitualmente con expedientes en los consulados de Miami, Houston, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Boston, Washington D. C. y San Juan de Puerto Rico, prestando asistencia en procedimientos como:

Altas e inscripciones consulares.

Renovación y expedición de pasaportes españoles.

Recuperación de la nacionalidad española.

Recuperación de la nacionalidad.

Actas de conservación para evitar la pérdida de la ciudadanía española.

Aceptación de herencias de familiares españoles.

Otros trámites consulares regulados por la legislación española.

La experiencia de los abogados españoles permite acompañar a los clientes durante todo el procedimiento, desde la preparación documental hasta la representación jurídica cuando resulta necesaria.

Recursos por demoras y denegaciones de expedientes de nacionalidad española

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes al amparo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática (LMD) ya concluyó, todavía existen miles de expedientes pendientes de resolución o de cita consular.

Los abogados españoles de Gowper continúan asesorando a personas que iniciaron el procedimiento y necesitan asistencia legal para defender sus derechos.

El despacho prepara y presenta recursos administrativos ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia de España cuando se producen retrasos superiores a seis meses o cuando un consulado deniega una cita o una solicitud de nacionalidad.

Cuando es necesario, los abogados también representan a sus clientes ante los juzgados y tribunales españoles para impugnar resoluciones administrativas.

Actualmente, la firma mantiene numerosos reclamaciones relacionadas con expedientes tramitados en consulados como los de La Habana, Chicago, Boston y San Francisco, entre otros.

Nacionalidad española para hijos menores y recuperación de la ciudadanía

Otro de los servicios más solicitados es la gestión de la nacionalidad española para los hijos menores de edad. El padre o la madre que se haya convertido en español o española tiene la posibilidad de transmitir esa nacionalidad a los hijos en un procedimiento de opción, para lo que deberán realizar una serie de trámites que son solventados con la ayuda de los abogados.

Los abogados de Gowper también han ayudado a numerosos ciudadanos españoles que emigraron hace años a Estados Unidos y perdieron su nacionalidad española al adquirir la estadounidense, orientándolos en los procedimientos legales para esa ciudadanía.

La firma también asesora a quienes desean evitar la pérdida de la ciudadanía española mediante la correspondiente declaración de conservación, un trámite obligatorio para mantenerla.

Inmigración a España y asesoramiento para invertir en bienes raíces

Además de los asuntos relacionados con la nacionalidad, Gowper ofrece asesoramiento integral para personas interesadas en trasladarse y adquirir la residencia en España, invertir en la compra de propiedades y realizar negocios en la península ibérica.

Entre sus servicios destacan:

Reagrupación y residencia para familiares de ciudadanos españoles o europeos.

Residencia no lucrativa.

Visados para emprendedores e inversores.

Asesoramiento a empresas y profesionales.

Asesoramiento en la compra y rentabilidad de bienes raíces.

El despacho proporciona asistencia jurídica durante todo el proceso de compraventa para los clientes que desean adquirir viviendas, inmuebles o compañías en España.

Herencias en España: recuperación de patrimonio familiar

Otro de los ámbitos donde Gowper ha desarrollado una amplia experiencia es la tramitación de herencias en España.

Los abogados han logrado desbloquear procedimientos hereditarios que permanecían paralizados desde hacía años e incluso décadas, permitiendo a sus clientes en Estados Unidos recuperar bienes y patrimonio procedentes de familiares españoles.

También asesoran en la venta de inmuebles heredados y en la gestión integral del patrimonio recuperado.

La importancia de contar con abogados habilitados en España

Los procedimientos ante los consulados españoles se rigen por la legislación española, independientemente del país donde se encuentre la oficina consular.

Por ese motivo, los abogados de Gowper recomiendan acudir siempre a profesionales de la abogacía habilitados en España cuando se requiera asesoramiento o representación legal.

El propio Consejo General de la Abogacía Española ha advertido en distintas ocasiones sobre la existencia de personas que ofrecen asesoramiento para trámites consulares sin estar legalmente capacitadas para ejercer la abogacía en España, una práctica que puede derivar en fraudes, publicidad engañosa o situaciones de intrusismo profesional.

Un puente jurídico entre Estados Unidos y España

Miembro de la Spain–United States Chamber of Commerce in Miami, Gowper Abogados nació con el objetivo de convertirse en un puente jurídico entre Estados Unidos y España, ofreciendo soluciones tanto a particulares como a compañías que necesitan operar en ambos países.

Su equipo combina conocimiento del derecho español, experiencia internacional y atención personalizada para acompañar a cada cliente en procedimientos que, en muchos casos, tienen un importante impacto familiar, patrimonial o migratorio.

Quienes deseen obtener más información sobre los servicios del despacho o solicitar una consulta pueden visitar la página web oficial de Gowper Abogados en www.gowper.com, donde encontrarán información detallada sobre sus áreas de práctica, los trámites que gestionan y las distintas vías de contacto con sus oficinas en Valencia (España) y Miami (Estados Unidos).