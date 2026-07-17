Anuncian multas por coger frutas sin permiso en Miami-Dade: Esto es lo que te puede costar el antojo

La Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade publicó el jueves un video en redes sociales para recordar que tomar frutas de árboles en propiedad privada sin permiso es ilegal, y que hacerlo puede costar desde $200 en multas hasta cargos penales por robo.

El aviso llega en plena temporada de mangos en el sur de Florida, cuando la tentación de agarrar la fruta que cuelga sobre una cerca o asoma por encima de una acera es mayor que nunca.

La regla es clara: sSi el árbol no es tuyo, la fruta tampoco

La Sección 21-118 del Código del Condado de Miami-Dade prohíbe tomar, llevarse o dañar plantas, frutas o productos de vivero de cualquier propiedad privada o pública sin el consentimiento del dueño.

Si el árbol está plantado en propiedad privada, la fruta le pertenece al propietario aunque las ramas se extiendan más allá de la cerca o la fruta quede a centímetros de la acera pública.

La norma también aplica a árboles en áreas sin cercar, como jardines frontales y derechos de vía públicos.

«Si el árbol está plantado en una propiedad privada, la fruta pertenece al propietario. Si tienes dudas, siempre pide permiso antes de recogerla», advirtió la Oficina del Sheriff en su publicación.

¿Cuánto te puede costar?

Las infracciones pueden resultar en una citación civil de $200.

Los casos más graves pueden derivar en cargos penales por robo, con penas de hasta $500 de multa o 60 días de cárcel según el código general del condado.

Colarse en una propiedad ajena para recoger mangos también puede constituir allanamiento de morada, delito que en Florida se castiga con hasta 60 días de prisión.

Lo que dice la ley sobre las ramas que invaden tu patio

El abogado David Barman, profesor de derecho empresarial en la Universidad Internacional de Florida, aclara que existe una distinción importante bajo el derecho consuetudinario: «Si la fruta cae en tu patio o en la acera, es tuya con seguridad. Si está en la rama del árbol de tu vecino pero cuelga sobre tu cerca, sigue siendo fruta de tu vecino. Si la tomas antes de que caiga, es robo».

El precedente legal más relevante en Florida es el caso Gallo v. Heller (1987), que estableció que los propietarios no son responsables por el crecimiento natural de sus árboles hacia propiedades vecinas, pero que el vecino puede podar las ramas que invadan su espacio a su propio costo.

Una temporada marcada por incidentes repetidos

El llamado de atención del Sheriff no es casual.

En lo que va de julio, dos ladrones de mangos distintos fueron captados en cámara saltando la cerca de una propiedad en Miami los días 7 y 13 de este mes, usando recolectores de fruta para llevarse los mangos del árbol del dueño, identificado solo como "Wilfredo".

En abril de 2023, dos hombres detuvieron su vehículo en una autopista de Miami-Dade y se subieron al techo del carro para alcanzar mangos de un árbol en propiedad privada.

El episodio más grave ocurrió en abril de 2021, cuando un hombre apuñaló a dos adolescentes de 14 y 15 años que habían entrado a su propiedad en Hialeah a robar mangos. Uno de los jóvenes sufrió una herida en el muslo que dañó una arteria y requirió cirugía de emergencia.

El consejo más simple: pregunta primero

En 2026, una congelación invernal retrasó el pico de la temporada hacia finales de julio y agosto, lo que mantiene los árboles cargados de fruta y la tentación bien vigente.

Muchos propietarios en Miami-Dade señalan que prefieren que la gente simplemente toque a la puerta: nueve de cada diez veces estarían dispuestos a compartir la fruta sin cobrar nada.

Barman lo resume con una lección que repite cada semestre en sus clases: «Les digo a mis estudiantes que si siguiéramos las reglas del jardín de infantes, no necesitaríamos la mayoría de las leyes. Sé amable, y si tu árbol tiene mucha fruta, sé un buen vecino y compártela. Y si quieres fruta, no asumas que puedes tomarla: pide primero».