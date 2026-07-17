Zoé Valdés recuerda que Fidel Castro admitió en vivo que ordenó hundir el remolcador 13 de Marzo

La escritora cubana Zoé Valdés reveló en una tertulia transmitida en vivo en CiberCuba que tras el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, Fidel Castro reconoció ante las cámaras del noticiero de las ocho que él había dado la orden de hundir la embarcación.

Valdés ofreció este testimonio en la tertulia conducida por Tania Costa, emitida el 13 de julio de 2026, coincidiendo con el 32 aniversario de aquel crimen en que murieron entre 37 y 41 personas, entre ellas 10 niños, cuando cuatro remolcadores estatales atacaron la embarcación a siete millas del Malecón de La Habana.

«Fidel Castro reconoció esa noche en el noticiero a las ocho que él había dado la orden del hundimiento», afirmó Valdés, quien en ese momento se encontraba en Cuba con su hija pequeña y salió al Malecón, donde quedaron registradas fotos y filmaciones de ese instante.

La escritora describió el impacto que aquella confesión pública tuvo en su entorno inmediato. «Por primera vez yo sentí que en un mismo barrio, en un mismo edificio, el silencio era de consternación, pero al mismo tiempo saber que era otro asesinato masivo más, pero de niños».

La declaración de Castro aquella noche contrasta con la versión oficial que el régimen sostendría durante décadas. El 5 de agosto de 1994, en una comparecencia televisiva de tres horas, Castro calificó la actuación de los trabajadores de la lanchita de Regla como «un esfuerzo verdaderamente patriótico» y aseguró que habían «actuado por ellos mismos y sin consultar con nadie» para no permitir que les «robaran su barco». Días después los condecoró personalmente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó el ataque intencional en su Informe Nº 47/96, pero el crimen permanece impune. Ningún responsable ha sido juzgado.

La escritora Zoé Valdés, que presenta su libro "Cuba, y ahora la libertad", este 25 de julio, a las 14.00 horas, en la Biblioteca de Hialeah, denunció también la impunidad internacional que ha blindado a los responsables durante más de tres décadas. Recordó una demanda presentada por familiares en Madrid que no prosperó, en el período en que el juez Baltasar Garzón tramitaba causas similares contra Pinochet, y otra interpuesta desde Francia contra Fidel Castro que tampoco fue aceptada.

«Lo terrible es que durante todos estos años el mundo ha conspirado para silenciar esto», señaló. «¿Pero cómo es posible que no se acepte la demanda, como nunca se aceptó tampoco la que se hizo desde Francia contra Fidel Castro? O sea, que es inconcebible».

Desde Miami, Valdés mencionó a un padre que perdió a su bebé de meses y a su esposa en el hundimiento. El politólogo Julio Shiling, que participó en la tertulia junto a César Reynel Aguilera, también identificó a Jorge García Más como el hombre que perdió 14 miembros de su familia en aquella tragedia y que falleció en Miami el 2 de junio de 2024, a los 79 años, tras tres décadas de lucha por la justicia.

Shiling calificó el hundimiento de «barbarie tremenda» y lo enmarcó como un acto deliberado de terrorismo de Estado. «Si alguien quiere entender la necesidad del terrorismo de Estado, de una dictadura para mantenerse en el poder, es un acto como este. Este tipo de terror busca domesticar a la población».

El politólogo conectó el crimen con otros actos del castrismo: la masacre del río Canímar, la Loma de San Juan y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, argumentando que todos responden a una misma lógica de terror sistemático.

Por su parte Zoé Valdés cerró su intervención concluyendo: «Por esa razón no puede haber perdón, a mi juicio».