Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez

Mauro Menéndez, Aylín Mujica y Osamu Menéndez Foto © Collage de redes sociales de los artistas

Mauro Menéndez, primogénito de la actriz cubana Aylín Mujica y el músico Osamu Menéndez, murió este jueves en Barbados a los 30 años, según reportó este viernes la periodista Mandy Fridmann, titular del portal Las Top News.

El propio Osamu Menéndez confirmó la muerte de su hijo en Facebook con un mensaje desgarrador: «Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias».

Según detalló Fridmann, Mauro había viajadopara asistir a un juego de béisbol en Barbados, a pesar de que su madre le había pedido que no lo hiciera porque el joven padecía neumonía.

«Sin embargo, fue igual. En horas de la noche de ayer, Aylín Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto», explicó la periodista.

Captura de Facebook

Aylín Mujica se encontraba grabando un programa en Colombia cuando recibió la noticia. La actriz, según Fridmann, está «destrozada». Al cierre de esta publicación, no se había pronunciado en sus redes sociales.

La causa de muerte no ha sido confirmada de manera oficial.

Mauro era conocido en el mundo de la música electrónica como DJ Maahez, nombre con el que construyó una carrera internacional desde 2014 como productor y DJ, pionero del movimiento Global Bass y Moombahton.

Entre sus logros figuran colaboraciones con figuras como Diplo, DJ Snake, Tiësto, Afrojack y Steve Aoki, además de una nominación al Latin Grammy 2020. En los meses previos a su muerte había lanzado los sencillos «Magia», «U got me» y «Muzeek».

Osamu y Mauro / Facebook de Osamu Menéndez

El fallecimiento de Mauro representa un segundo golpe devastador para Osamu Menéndez en menos de cuatro meses.

En marzo de 2026, el músico cubano ya había despedido a Diana Díaz Olivera, madre de su hija Adri, con quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

Mauro era el mayor de los tres hijos de Aylín Mujica, quien también es madre de Alejandro, fruto de su relación con Alejandro Gaviria, y de Violeta Valenzuela, nacida de su vínculo con Gabriel Valenzuela.