Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez

Mauro Menéndez, primogénito de la actriz cubana Aylín Mujica y el músico Osamu Menéndez, murió este jueves en Barbados a los 30 años, según reportó este viernes la periodista Mandy Fridmann, titular del portal Las Top News.
El propio Osamu Menéndez confirmó la muerte de su hijo en Facebook con un mensaje desgarrador: «Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias».
Según detalló Fridmann, Mauro había viajadopara asistir a un juego de béisbol en Barbados, a pesar de que su madre le había pedido que no lo hiciera porque el joven padecía neumonía.
«Sin embargo, fue igual. En horas de la noche de ayer, Aylín Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto», explicó la periodista.
Aylín Mujica se encontraba grabando un programa en Colombia cuando recibió la noticia. La actriz, según Fridmann, está «destrozada». Al cierre de esta publicación, no se había pronunciado en sus redes sociales.
La causa de muerte no ha sido confirmada de manera oficial.
Mauro era conocido en el mundo de la música electrónica como DJ Maahez, nombre con el que construyó una carrera internacional desde 2014 como productor y DJ, pionero del movimiento Global Bass y Moombahton.
Entre sus logros figuran colaboraciones con figuras como Diplo, DJ Snake, Tiësto, Afrojack y Steve Aoki, además de una nominación al Latin Grammy 2020. En los meses previos a su muerte había lanzado los sencillos «Magia», «U got me» y «Muzeek».
El fallecimiento de Mauro representa un segundo golpe devastador para Osamu Menéndez en menos de cuatro meses.
En marzo de 2026, el músico cubano ya había despedido a Diana Díaz Olivera, madre de su hija Adri, con quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales.
Mauro era el mayor de los tres hijos de Aylín Mujica, quien también es madre de Alejandro, fruto de su relación con Alejandro Gaviria, y de Violeta Valenzuela, nacida de su vínculo con Gabriel Valenzuela.
Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de Mauro Menéndez y su impacto
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era Mauro Menéndez y cuál fue su trayectoria en la música?
Mauro Menéndez, conocido como DJ Maahez, fue un destacado productor y DJ en la música electrónica, pionero del movimiento Global Bass y Moombahton. Colaboró con artistas como Diplo, DJ Snake, Tiësto, Afrojack y Steve Aoki, y fue nominado al Latin Grammy en 2020. Su carrera internacional comenzó en 2014 y continuó hasta su fallecimiento en 2026.
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¿Cuál fue la causa de la muerte de Mauro Menéndez?
Aunque no se ha confirmado oficialmente, se especula que Mauro Menéndez habría fallecido de un infarto mientras se encontraba en Barbados. Su madre, la actriz Aylín Mujica, había advertido sobre su estado de salud debido a una neumonía, pero Mauro decidió viajar para asistir a un juego de béisbol.
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¿Cómo ha afectado la muerte de Mauro Menéndez a su familia?
La familia de Mauro Menéndez está profundamente afectada por su fallecimiento. Su padre, Osamu Menéndez, expresó su dolor a través de un mensaje en Facebook, y su madre, Aylín Mujica, se encontraba trabajando en Colombia cuando recibió la devastadora noticia. Este evento se suma a una serie de tragedias personales recientes para la familia.
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