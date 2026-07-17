La cabeza de la serpiente

Marco Rubio ha destacado la influencia de Cuba sobre los grupos radicales de izquierda en EEUU y Europa.

Cuando se habla de la 'revolución' cubana, la atención suele concentrarse en el fracaso económico, la represión política o el éxodo masivo de su población. Sin embargo, existe otra dimensión igualmente decisiva que con frecuencia recibe menos atención: la transformación de Cuba en el principal centro de proyección revolucionaria de América Latina durante buena parte de la Guerra Fría.

Ningún otro país latinoamericano dedicó tantos recursos políticos, militares e ideológicos a intentar influir en los acontecimientos internos de otras naciones. Desde comienzos de la década de 1960, el régimen de Fidel Castro dejó claro que su 'revolución' no pretendía limitarse a las fronteras de la Isla. Su propósito era extender el modelo 'revolucionario' al continente.

Aquella estrategia quedó institucionalizada con la celebración de la Conferencia Tricontinental en 1966 y, un año después, con la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Ambos espacios promovieron la cooperación entre movimientos revolucionarios de América Latina, África y Asia y respaldaron la lucha armada como vía para alcanzar el poder en numerosos países.

Durante aquellos años, cientos de militantes latinoamericanos recibieron entrenamiento en territorio cubano. Distintas investigaciones históricas y testimonios de protagonistas documentan la existencia de apoyo, con diferentes grados de intensidad según el caso, a organizaciones insurgentes en Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia y Bolivia, así como vínculos con grupos como los Tupamaros en Uruguay, el ELN boliviano y otros movimientos armados de la época.

La influencia cubana tampoco se limitó al continente americano. Entre las décadas de 1970 y 1980, decenas de miles de militares cubanos participaron en las guerras de Angola y Etiopía. El régimen presentó aquellas campañas como una expresión del internacionalismo revolucionario; otros analistas las interpretan además como parte de la estrategia geopolítica de la Unión Soviética en África. En cualquier caso, constituyeron una de las mayores intervenciones militares realizadas por un país latinoamericano fuera de su región.

Otro aspecto que marcó la política exterior cubana fue la concesión de asilo a personas reclamadas por la justicia de otros países. El caso más conocido es el de Assata Shakur, residente en Cuba desde 1984 y condenada en Estados Unidos por el asesinato de un agente policial. La Habana defendió esas decisiones como actos de solidaridad política, mientras que Washington las interpretó como protección a personas vinculadas con acciones violentas.

A finales de los años ochenta estalló el llamado Caso Ochoa. El proceso concluyó con la ejecución del general Arnaldo Ochoa Sánchez y otros altos oficiales acusados de narcotráfico y otros delitos. Aunque el gobierno sostuvo que actuó contra una red criminal, el caso continúa siendo objeto de debate entre investigadores por las interrogantes que dejó sobre el funcionamiento interno del poder cubano.

El derrumbe de la Unión Soviética obligó al régimen a modificar sus métodos. La etapa de la insurgencia armada dio paso a una estrategia basada en la articulación política regional. En ese contexto nació en 1990 el Foro de São Paulo, impulsado por Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva con el propósito de reorganizar a las fuerzas de izquierda latinoamericanas tras el colapso del bloque socialista.

Años después, el ascenso de Hugo Chávez permitió una nueva etapa de influencia regional. La estrecha alianza entre Caracas y La Habana dio origen a una cooperación política, económica y de seguridad que fortaleció al régimen cubano durante más de una década y contribuyó a la expansión del llamado Socialismo del Siglo XXI.

Hoy el panorama es muy diferente.

Venezuela atraviesa una profunda crisis. Nicaragua permanece aislada internacionalmente. Varios gobiernos que impulsaron ese proyecto han perdido el poder o enfrentan un fuerte desgaste político. Al mismo tiempo, Cuba vive la mayor crisis económica y demográfica de su historia reciente, marcada por el colapso productivo, la emigración masiva y el deterioro de los servicios públicos.

La paradoja resulta difícil de ignorar.

El régimen que durante décadas aspiró a influir decisivamente en el destino político de América Latina enfrenta ahora enormes dificultades para responder a los problemas de su propia sociedad.

La historia demuestra que la 'revolución' cubana fue mucho más que un proceso interno. Su política exterior dejó una huella profunda en los conflictos ideológicos y armados de la segunda mitad del siglo XX y en la reorganización posterior de buena parte de la izquierda latinoamericana.

Comprender esa dimensión no significa ignorar los matices ni las controversias que todavía rodean aquellos acontecimientos. Significa reconocer que la historia de Cuba y la historia política de América Latina permanecen estrechamente entrelazadas.

Y quizá sea esa la mayor ironía del proceso iniciado en 1959: el régimen que soñó con transformar el continente termina enfrentando la tarea mucho más difícil de explicar el fracaso del modelo que implantó en su propio país.