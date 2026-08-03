Boris González Arenas explica los desafíos del periodismo en la Cuba democrática futura

El periodista, director de cine y activista cubano Boris González Arenas sostiene que el ecosistema de medios independientes construido durante las últimas tres décadas ya constituye la base sobre la que se edificará la prensa libre en una Cuba democrática. Así lo expuso en una extensa entrevista publicada por CubaNet el sábado, en el marco del proyecto «Cuba: reconstruir y reinventar», de Cuba Siglo 21.

González Arenas, historiador del arte, director de cine y periodista independiente con más de 16 años de trayectoria, abordó desde el desmantelamiento del monopolio informativo del Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta los riesgos éticos que enfrentará la prensa en un eventual proceso de transición.

«Yo creo que las bases de ese desmantelamiento ya están armadas desde hace muchos años porque la sociedad cubana dentro y fuera de la Isla, afortunadamente, ha podido ir armando diversas formas de hacer prensa», afirmó. Citó como ejemplos a publicaciones como El Toque, Diario de Cuba, 14yMedio, El Estornudo, Hipermedia y CubaNet. Sin embargo, precisó que lo que aún falta es la legalización: «Lo que no hay es el fin del monopolio comunista para que esos medios tomen entidad».

Ese monopolio tiene respaldo constitucional y normativo. El artículo 55 de la Constitución cubana de 2019 prohíbe la propiedad privada sobre los medios de comunicación de masas, marco que el régimen reforzó con el Decreto 160/2026, publicado el 28 de julio y vigente desde este lunes, que prohíbe a actores no estatales ejercer el periodismo u operar agencias de noticias.

Sobre el destino de los medios estatales —Granma, la televisión cubana, las emisoras provinciales—, González Arenas fue directo en su diálogo con la periodista Camila Acosta: «Pienso que esa red de medios tan desarrollada del PCC no va a tener mucho sentido que prevalezca». Aun así, defendió la existencia de una televisión pública imparcial orientada a la fiscalización ciudadana y a la formación cívica. «Los cubanos no somos capaces de dimensionar la falta de educación tan grande que tenemos respecto a lo que es la democracia, su funcionamiento y valor», señaló. Añadió que miles de trabajadores de los medios estatales podrían integrarse a esos nuevos espacios, pero con una condición innegociable: «Los medios públicos no pueden ser partidistas, no pueden ser ni de izquierdas ni de derechas, deben ser imparciales».

En materia de seguridad para los periodistas durante la transición, González Arenas fue categórico: «La transición es un momento delicado y es doblemente importante que los organismos internacionales estén observando porque todos estamos en una lista negra del régimen, o sea, asesinarnos a nosotros es, sin ninguna duda, una de las primeras acciones que ellos quisieran hacer». Mencionó a Reporteros Sin Fronteras, Article 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa como mecanismos ya existentes. Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026, Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países, y el ICLEP documentó 114 agresiones contra periodistas solo en enero de 2026, de las cuales 69 fueron detenciones arbitrarias, un aumento del 430,8% respecto al mismo mes del año anterior.

El propio González Arenas conoce esa represión de primera mano. El régimen le impidió salir del país en febrero de 2026 cuando viajaba a Estados Unidos para participar en el programa Edward R. Murrow/IVLP sobre inteligencia artificial y periodismo, y entre 2019 y 2024 tuvo una prohibición permanente de salida del país.

Sobre el acceso a internet, González Arenas calificó su democratización de «absolutamente prioritaria» y describió a ETECSA con dureza: «ETECSA es un cuartel con forma de empresa […] quienes la controlan son unos testaferros del régimen comunista. Y es GAESA, ese emporio del régimen, el que finalmente se lo coge y lo domina». Recordó que el acceso a internet móvil por datos en Cuba solo fue habilitado el 6 de diciembre de 2018, y que antes de esa fecha los cubanos dependían exclusivamente de Granma y Juventud Rebelde para informarse.

Respecto a los archivos del periodismo independiente como fuente para la memoria histórica, González Arenas opinó que «esos archivos van a nutrir tanto a los historiadores como a las futuras Comisiones de la Verdad. Y, en ese sentido, hay un peligro muy grande porque nuestro trabajo casi todo es online y se pudiera perder».

«El vicio que el castrismo nos podría dejar como secuela es entender el periodismo como una actividad plegada a los grupos de poder», advirtió González Arenas, alertando además de que periodistas de medios oficiales podrían infiltrarse en el periodismo independiente para corromperlo una vez llegue la democracia.

En una Cuba democrática futura «es importante que el Estado esté fiscalizado y esté, obligatoriamente, abierto a la fiscalización de la prensa», concluyó el entrevistado.