Jenny Sotolongo, la «niña de las tribunas», habla de su pasado junto a Fidel Castro: «No fue una decisión política»

Jenny Sotolongo, la cantante cubana conocida desde niña como «la niña de las tribunas», publicó una declaración personal en sus redes sociales en la que aborda una fotografía de su infancia junto a Fidel Castro y responde a quienes han intentado definirla por esa imagen.

En la publicación en Facebook, Sotolongo fue directa: «Canté para Fidel Castro. No fue una decisión política tomada por una adulta; fue parte de la vida que me tocó vivir en Cuba».

La cantante, que actualmente reside en Estados Unidos, explicó que tenía entre nueve y diez años cuando participó en las masivas Tribunas Abiertas que el régimen cubano organizó entre 1999 y 2000 para exigir el regreso del niño Elián González.

En aquellos actos de propaganda, Fidel Castro identificó su talento y la incorporó a su maquinaria ideológica.

Sotolongo cantó por primera vez en diciembre de 1999 frente a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, interpretando temas como «Que canten los niños» y «La Maza» de Silvio Rodríguez.

Nunca recibió dinero por su participación y actuó, según ha declarado, por ambición artística e inocencia.

«Muchos han querido definir quién soy por una sola fotografía. Pero una imagen nunca cuenta toda la historia de una persona», escribió en su publicación.

La artista reconoció su pasado sin renegar de él: «No reniego de mi pasado, porque forma parte de mi historia. Tampoco permito que ese pasado determine quién soy hoy».

Sotolongo describió un proceso de transformación personal que se fue construyendo con el tiempo, al conocer otras realidades fuera de Cuba.

«Con el tiempo crecí, conocí otras realidades, viví experiencias que transformaron mi manera de ver el mundo y, como cualquier ser humano, evolucioné», señaló.

Sotolongo cerró su publicación con una frase que resume el arco completo de su historia: «Esta foto no habla de quién soy hoy. Habla de dónde vengo. Y conocer de dónde venimos también explica por qué valoramos tanto hacia dónde queremos ir».

En declaraciones anteriores a Telemundo 51, la cantante había explicado ese proceso con más detalle: «Yo era una niña, vivía una realidad que para mí era completamente normal, porque era la única que conocía».

Y añadió: «No me gusta juzgar a la niña que fui, la miro con compasión, porque estaba creciendo dentro de un contexto muy particular».

Esta declaración es la última pieza de un distanciamiento público del régimen que Sotolongo lleva años construyendo.

En octubre de 2023 anunció que escribiría una canción sobre la crisis cubana, motivada por sus seguidores, afirmando estar «trastocada a profundidad por la desgracia que hemos vivido por tantos años los cubanos».

El 1 de junio de 2026 estrenó «La voz que me prestaron», una canción que representa su ruptura simbólica con aquella etapa: «Ya no soy la voz que me prestaron, / ni el reflejo de lo que quisieron ver».