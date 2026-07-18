Desmochadores de palmas en Cuba: un niño de 12 años y un joven sobreviven con peligroso oficio

El creador de contenido cubano Yeison López (@hermandadtmph) compartió los testimonios de un niño y un joven que se ganan la vida como desmochadores de palmas en los campos de Cuba.

El reel publicado en Instagram conmovió a miles de personas por la crudeza de la realidad que retrata y, al mismo tiempo, por la honestidad y la dignidad de sus protagonistas.

López, quien regresó a Cuba hace poco tras varios años viviendo en el exterior, salió a las cinco de la mañana y ofreció a la primera persona que encontró en la calle el doble de su salario diario a cambio de pasar el día trabajando junto a ella.

Así conoció a Raidel, de 25 años, y a Dainer, de 12, dos cubanos que se ganan la vida escalando palmas reales de más de veinte metros de altura usando únicamente sogas caseras para cortar los racimos de palmiche, el fruto que se usa principalmente para alimentar cerdos.

El oficio es extremadamente peligroso. «Lo más peligroso es que se parte una soga o se caiga la palma», advierte Raidel. Un «caballo» de palmiches —diez racimos— se vende a unos 1,500 pesos cubanos, apenas dos dólares, lo que según López convierte al desmoche en «uno de los mejores trabajos de Cuba» frente a empleos convencionales donde los cubanos ganan entre ocho y diez dólares al mes.

El momento más impactante del video llega cuando Raidel, con una serenidad que sorprende en alguien tan joven, mira a la cámara y aconseja: «Quiero que trabajen muchachos, que no roben, para que tengan comida que comer, porque la cosa está muy mala».

Añade, sin dramatismo: «Yo llevo aquí 10 años, y seguiré desmochando hasta que sea viejito que no pueda más».

Esa frase partió el corazón de cientos de seguidores. «Me partió el corazón cuando Raidel dijo que lleva 10 años en eso y lo planea hacer hasta que sea viejito», escribió un usuario en los comentarios.

Otro apuntó: «El niño tan pequeño y solito caminando temprano, antes del amanecer dispuesto a trabajar. Raidel ha sabido ser trabajador y sabio, aconseja como lo que es, un hombre honrado. Estos son los cubanos que merecen un país libre y con todas las posibilidades».

El video acumula más de 450,000 visualizaciones, más de 45,000 reacciones y más de 700 comentarios en menos de un día, con mensajes que oscilan entre la emoción y la indignación ante una realidad que muchos reconocen como propia.

El contexto que rodea esas imágenes es demoledor: el salario mínimo oficial en Cuba es de 3,210 pesos, equivalente a unos 4.65 dólares, mientras economistas estiman que una persona necesita alrededor de 96,000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas.

En ese marco, el trabajo infantil avanza sin freno en la isla. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 71 denuncias en 2025, y el propio gobierno reconoció que cerca de 200,000 menores se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El video forma parte de una serie que López viene realizando desde su regreso a Cuba, documentando oficios de zonas rurales, con una mirada cercana y sin sensacionalismo.

Al final del reel, es el propio Raidel quien pide a los espectadores que compartan el video: «Yo comparto este video para que Yeison pueda ayudar a más personas. Compártanlo ustedes también y pueden ser felices».