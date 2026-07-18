Desmochadores de palmas en Cuba: un niño de 12 años y un joven sobreviven con peligroso oficio

El creador de contenido cubano Yeison López (@hermandadtmph) compartió los testimonios de un niño y un joven que se ganan la vida como desmochadores de palmas en los campos de Cuba.
El reel publicado en Instagram conmovió a miles de personas por la crudeza de la realidad que retrata y, al mismo tiempo, por la honestidad y la dignidad de sus protagonistas.
López, quien regresó a Cuba hace poco tras varios años viviendo en el exterior, salió a las cinco de la mañana y ofreció a la primera persona que encontró en la calle el doble de su salario diario a cambio de pasar el día trabajando junto a ella.
Así conoció a Raidel, de 25 años, y a Dainer, de 12, dos cubanos que se ganan la vida escalando palmas reales de más de veinte metros de altura usando únicamente sogas caseras para cortar los racimos de palmiche, el fruto que se usa principalmente para alimentar cerdos.
El oficio es extremadamente peligroso. «Lo más peligroso es que se parte una soga o se caiga la palma», advierte Raidel. Un «caballo» de palmiches —diez racimos— se vende a unos 1,500 pesos cubanos, apenas dos dólares, lo que según López convierte al desmoche en «uno de los mejores trabajos de Cuba» frente a empleos convencionales donde los cubanos ganan entre ocho y diez dólares al mes.
El momento más impactante del video llega cuando Raidel, con una serenidad que sorprende en alguien tan joven, mira a la cámara y aconseja: «Quiero que trabajen muchachos, que no roben, para que tengan comida que comer, porque la cosa está muy mala».
Añade, sin dramatismo: «Yo llevo aquí 10 años, y seguiré desmochando hasta que sea viejito que no pueda más».
Esa frase partió el corazón de cientos de seguidores. «Me partió el corazón cuando Raidel dijo que lleva 10 años en eso y lo planea hacer hasta que sea viejito», escribió un usuario en los comentarios.
Otro apuntó: «El niño tan pequeño y solito caminando temprano, antes del amanecer dispuesto a trabajar. Raidel ha sabido ser trabajador y sabio, aconseja como lo que es, un hombre honrado. Estos son los cubanos que merecen un país libre y con todas las posibilidades».
El video acumula más de 450,000 visualizaciones, más de 45,000 reacciones y más de 700 comentarios en menos de un día, con mensajes que oscilan entre la emoción y la indignación ante una realidad que muchos reconocen como propia.
El contexto que rodea esas imágenes es demoledor: el salario mínimo oficial en Cuba es de 3,210 pesos, equivalente a unos 4.65 dólares, mientras economistas estiman que una persona necesita alrededor de 96,000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas.
En ese marco, el trabajo infantil avanza sin freno en la isla. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 71 denuncias en 2025, y el propio gobierno reconoció que cerca de 200,000 menores se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El video forma parte de una serie que López viene realizando desde su regreso a Cuba, documentando oficios de zonas rurales, con una mirada cercana y sin sensacionalismo.
Al final del reel, es el propio Raidel quien pide a los espectadores que compartan el video: «Yo comparto este video para que Yeison pueda ayudar a más personas. Compártanlo ustedes también y pueden ser felices».
Preguntas frecuentes sobre la situación de los desmochadores de palma en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es un desmochador de palma y por qué su trabajo es peligroso?
Un desmochador de palma es una persona que se dedica a escalar palmas reales para cortar racimos de palmiche. Este trabajo es extremadamente peligroso debido a la altura de las palmas, que superan los veinte metros, y al uso de sogas caseras que pueden romperse, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.
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¿Cuánto ganan los desmochadores de palma en Cuba?
Los desmochadores de palma pueden vender un "caballo" de palmiches, que consta de diez racimos, por aproximadamente 1,500 pesos cubanos, lo que equivale a apenas dos dólares. Este ingreso se considera relativamente alto en comparación con otros empleos en Cuba, donde los salarios mensuales oscilan entre ocho y diez dólares.
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¿Cómo afecta la crisis económica cubana a los niños y jóvenes?
La crisis económica en Cuba ha empujado a muchos niños y jóvenes a trabajar desde temprana edad para contribuir al sustento familiar. Cerca de 200,000 menores están en situación de vulnerabilidad, y el trabajo infantil se ha expandido, pese a estar prohibido por la legislación cubana. Esto refleja la incapacidad del régimen para ofrecer soluciones a la población.
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¿Qué mensaje transmite el video de los desmochadores de palma?
El video muestra la dignidad y la lucha diaria de los trabajadores del campo cubano, destacando la honestidad y el esfuerzo de personas como Raidel y Dainer. Es un llamado a valorar el trabajo honrado y a reflexionar sobre la difícil situación económica que enfrenta la población cubana, donde muchos deben recurrir a trabajos peligrosos para sobrevivir.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.