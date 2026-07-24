¿Qué tan difícil es ser joven en Florida? Las cifras muestran importantes desafíos

Crecer en Florida puede ser más difícil de lo que su imagen de sol, playas y oportunidades sugiere. Un nuevo estudio sitúa al estado en una incómoda mitad de tabla nacional sobre juventud en riesgo, mientras otros indicadores revelan estancamiento laboral y un preocupante retroceso académico.

Florida ocupa el puesto 28 entre los 50 estados y el Distrito de Columbia, con una puntuación de 41,75 sobre 100, donde los valores más altos indican un mayor nivel de riesgo para los jóvenes.

El estudio de WalletHub comparó las 51 jurisdicciones mediante 15 indicadores agrupados en dos categorías: Educación y Empleo, con el 60% del peso total, y Salud, con el 40% restante. Los datos utilizados habían sido recopilados hasta el 24 de junio de 2026.

Los indicadores incluyen pobreza juvenil, embarazo adolescente, abandono escolar, participación laboral, falta de vivienda, encarcelamiento, obesidad, consumo de drogas y alcohol, depresión y limitaciones causadas por problemas físicos o emocionales.

En Educación y Empleo, Florida aparece en el puesto 19, donde la primera posición representa las peores condiciones. El resultado refleja mayores dificultades en áreas relacionadas con la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, la continuidad de los estudios y la estabilidad económica.

La situación cambia en Salud, categoría en la que Florida ocupa el puesto 44. Debido a que los primeros lugares corresponden a los peores resultados, esa posición equivale aproximadamente al octavo desempeño más favorable entre las jurisdicciones examinadas.

A escala nacional, el 13% de las personas de entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja, según datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas citados por WalletHub.

Chip Lupo, analista de WalletHub, advirtió que una elevada proporción de jóvenes fuera del trabajo y del sistema educativo puede comprometer el futuro de los estados.

Según Lupo, las autoridades deben invertir más en mejorar las condiciones de los residentes jóvenes. De no hacerlo, alertó, «el progreso económico y social futuro del estado está en peligro».

En el extremo más crítico del ranking de juventud en riesgo aparecen Luisiana, con 64,04 puntos; Arkansas, con 60,38; y Oklahoma, con 60,18.

Luisiana encabeza la clasificación porque el 16,6% de sus jóvenes de entre 18 y 24 años no estudia, no trabaja y carece de una titulación superior al diploma de secundaria.

El estado también presenta la segunda tasa de pobreza juvenil y la tercera tasa de embarazo adolescente más elevadas del país.

En el extremo opuesto figuran Nueva Jersey, en el puesto 51 y con 24 puntos; Massachusetts, en el 50 y con 29,19; y Connecticut, en el 49 y con 29,27. Según los indicadores empleados por WalletHub, son las jurisdicciones con el menor nivel de riesgo para la juventud.

Florida no aparece entre los estados con la situación más crítica, pero tampoco se encuentra cerca de los mejores.

Su posición intermedia, combinada con el estancamiento de los adolescentes que no estudian ni trabajan y el último lugar en recuperación de lectura, muestra un escenario con importantes desafíos para el futuro de sus jóvenes.

La plataforma utiliza además una definición más específica de «jóvenes desconectados»: personas de 18 a 24 años que no estudian, no trabajan y no poseen una titulación superior al diploma de secundaria.

En Florida, otro estudio muestra que el problema permanece estancado entre los adolescentes. El perfil KIDS COUNT 2026, elaborado por la Fundación Annie E. Casey, señala que el 7% de los jóvenes de entre 16 y 19 años no estudiaba ni trabajaba en 2024, la misma proporción registrada en 2019.

Aunque las edades y definiciones de ambos informes son diferentes, los resultados apuntan a un desafío persistente: miles de jóvenes en Florida permanecen desconectados simultáneamente de las aulas y del mercado laboral.

Los resultados académicos agravan el panorama. El Education Scorecard, elaborado por investigadores de Harvard, Stanford y Dartmouth, situó a Florida en el último lugar de los 35 estados evaluados en crecimiento académico en lectura entre 2022 y 2025.

El estudiante promedio de Florida se encontraba en 2025 aproximadamente 0,58 grados escolares por debajo del nivel de 2022 y 0,69 grados por debajo del registrado antes de la pandemia, en 2019.

El desempeño en matemáticas fue menos negativo. Florida ocupó el puesto 24 de los 38 estados examinados y logró una modesta recuperación respecto a 2022, aunque continuaba casi medio grado por debajo de los niveles de 2019.

La situación contrasta con otros estudios que presentan una imagen aparentemente más favorable de Florida. El estado ocupó el puesto 14 en el índice de felicidad estatal de WalletHub de 2026, pero ninguna de sus ciudades evaluadas consiguió entrar entre las primeras 40 del país.

Cape Coral fue la ciudad floridana mejor situada, en el puesto 41, seguida por Pembroke Pines, en el 42. Jacksonville registró el peor resultado del estado y quedó en el lugar 125 entre las 182 ciudades examinadas.