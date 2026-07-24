Ministerio de Trabajo y Seguridad Social confirma receso de actividades laborales 25, 26 y 27 de julio

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Cuba anunció este jueves que las actividades laborales en todo el país recesarán los días 25, 26 y 27 de julio, con motivo del Día de la Rebeldía Nacional, según publicó el oficialista Granma.

El receso coincide con el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ocurrido el 26 de julio de 1953, fecha que el régimen cubano considera el inicio simbólico de la Revolución.

El acto central nacional de este año se celebrará en Pinar del Río, designada sede del 26 de julio por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba el 27 de junio pasado.

El MTSS precisó que el receso no aplica a una extensa lista de sectores considerados esenciales: zafra azucarera y trabajos agrícolas urgentes, industrias de producción continua, labores inaplazables de carga y descarga, transporte, hospitales, farmacias, expendios de combustible, funerarias, cementerios, hospedaje, turismo, comunicaciones, radio y televisión, servicios públicos básicos y pesca.

Los trabajadores de esos sectores que deban laborar durante los tres días recibirán pago doble del salario por todas las horas trabajadas, de acuerdo con el artículo 111 del Código de Trabajo.

El ministerio también aclaró que quienes se encuentren disfrutando de vacaciones anuales pagadas, licencias no retribuidas, subsidios de seguridad social o garantías salariales «continúan recibiendo dicho tratamiento» sin ninguna modificación.

Un punto específico de la comunicación oficial aborda el calendario de esta semana: el 26 de julio cae en domingo, lo que en otras circunstancias podría implicar el traslado del descanso al lunes siguiente.

Sin embargo, el MTSS fue explícito al señalar que «no corresponde trasladar el descanso del 26 de julio de 2026, pues a pesar de coincidir con el descanso dominical, el día posterior es feriado».

Esta fórmula de receso de tres días —25, 26 y 27 de julio— es una práctica consolidada que el régimen repite anualmente.

La misma medida se aplicó en 2025 y en 2022 con idénticas excepciones y el mismo tratamiento salarial. La excepción fue 2023, cuando el régimen declaró feriados del 25 al 28 de julio, extendiendo el receso a cuatro días.

Pinar del Río acoge la sede del acto central por cuarta vez en la historia, tras haberlo hecho en 1976, 2000 y 2017.

El PCC justificó la designación en los resultados de la provincia en producción tabacalera, energías renovables y otros indicadores económicos y sociales, aunque la realidad cotidiana de los cubanos en esa y otras provincias sigue marcada por apagones prolongados y escasez de alimentos y medicamentos.