Arrestan en Miami al sospechoso de asesinar hace cinco años al dueño de un negocio en La Pequeña Habana

Vocero de la Policía de Miami Foto © Telemundo 51

Edgar Olivas, de 40 años, fue arrestado y acusado del crimen de Walter Castañeda, un comerciante hispano de 64 años que fue baleado durante un robo mientras cerraba su tienda en La Pequeña Habana de Miami, el 1 de octubre de 2021.

Telemundo 51 informó que Olivas enfrenta cargos de asesinato en primer grado y robo a mano armada. Fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami-Dade tras ser extraditado desde Orlando, donde residía y donde la Policía local lo interceptó al descubrir una orden de arresto activa emitida en diciembre de 2021.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:15 de la noche del 1 de octubre de 2021, cuando Castañeda cerraba su tienda Boost Mobile ubicada en el 443 de la Avenida 12 del Noroeste.

Según la orden de arresto, el asaltante se acercó armado, le exigió en español que entregara todo, tomó una bolsa negra y huyó hacia un automóvil en espera.

Castañeda sacó un revólver y ambos hombres dispararon. Una bala alcanzó a la víctima en el abdomen. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió esa misma noche.

La investigación que llevó al arresto combinó múltiples elementos: videos de cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana, registros de un motel, datos telefónicos y publicaciones en redes sociales.

Los detectives rastrearon un vehículo Honda Civic blanco captado por las cámaras próximas al lugar del crimen, que resultó ser robado.

«Pudimos ponerlo en la escena del incidente. También hablando con otras personas, pudieron identificar al hombre como el agresor, el que le disparó a la víctima y lo mató», declaró el vocero de la Policía de Miami.

La jueza Mindy Glazer negó completamente la fianza a Olivas en su primera comparecencia.

La viuda de la víctima, Medalit Castañeda, describió cinco años de dolor irreparable para una familia que incluye dos hijos y siete nietos. «Yo lo esperaba para regresar juntos a casa, como siempre, pero él nunca llegó», dijo.

El arresto no devuelve a su esposo, pero Medalit expresó que la familia ahora tiene esperanza de ver justicia en este caso.