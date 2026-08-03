Cubano es detenido en Honduras por presunto vínculo con una banda de narcotráfico

Un ciudadano cubano de 43 años fue detenido este lunes en Santa Rosa de Copán, Honduras, acusado de integrar la estructura criminal conocida como «El Súper Javi», una banda señalada por las autoridades de operar puntos de microtráfico en el occidente del país.

De acuerdo con el diario hondureño La Tribuna, el arrestado fue identificado como Rodolfo Infante Mora, alias «El Cubano», quien, según la investigación policial, llevaba alrededor de nueve meses dentro de la organización y desempeñaba funciones de supervisión, abastecimiento y distribución de drogas en distintos sectores de la colonia Santa Eduviges.

La captura se produjo durante un operativo ejecutado por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección de Inteligencia Policial, como parte de las acciones para combatir el microtráfico en la región occidental de Honduras.

En la misma operación fue detenido Carlos Alberto Fugón Garay, alias «El Doctor», originario de La Ceiba, Atlántida. Las autoridades sostienen que integraba la misma organización desde hacía aproximadamente un año y que se encargaba de la venta directa de estupefacientes en la zona.

Durante la intervención, los agentes decomisaron 22 envoltorios con piedras de crack, 25 dosis de presunta marihuana, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, que quedaron bajo custodia como parte de la investigación.

Según el informe policial, Infante Mora ya registraba antecedentes por tráfico de drogas desde enero de 2026, mientras que su presunto cómplice tenía antecedentes por escándalo público.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, acusados de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras, mientras avanzan las investigaciones sobre las actividades de la banda.

Otros casos de cubanos vinculados al narcotráfico

La detención se suma a otros casos recientes que involucran a ciudadanos cubanos en investigaciones por narcotráfico en la región.

En enero de este año, un cubano fue arrestado en San Pedro Sula y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde era requerido por cargos de tráfico de cocaína tras permanecer más de 15 años prófugo.

También en México se han registrado casos similares. En marzo, dos cubanos fueron detenidos por presunta venta de drogas y, en julio, otro ciudadano de la isla fue capturado en Tabasco durante un operativo antidrogas en el que las autoridades incautaron crack, marihuana y metanfetamina.

La DAET, creada en mayo de 2026 para combatir la extorsión y las estructuras del crimen organizado, aseguró que continuará desarrollando operativos contra los puntos de distribución de drogas en el occidente hondureño. Según datos divulgados por Infobae Honduras, la unidad reportó en sus dos primeros meses de funcionamiento la captura de 67 presuntos extorsionadores y afirmó haber evitado pérdidas superiores a los 100 millones de lempiras para víctimas de ese delito.