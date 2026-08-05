Tres cubanos quedan en prisión por el homicidio de un compatriota en Guyana

Tres ciudadanos cubanos fueron enviados este martes a prisión preventiva en Guyana tras ser acusados del asesinato de otro compatriota, un caso que vuelve a poner el foco sobre los episodios de violencia que afectan a migrantes cubanos en ese país sudamericano.

Los acusados comparecieron ante el magistrado Dylon Bess en el Tribunal de Primera Instancia de Diamond/Golden Grove, donde enfrentan cargos por la muerte de Yudivian Cárdenas Amador Almagro, de 20 años, ocurrida el pasado 22 de julio en Diamond, en la zona de East Bank Demerara, según informaron medios locales.

Los procesados son Alejandro Igalza Ríos, conocido como Papote, de 26 años y barbero de profesión; Juan Pablo Ferrer Pérez, de 29 años, obrero de la construcción; y Mairely Felicita Medinas Álvarez, de 24 años, también obrera. Los tres residen en Timehri, localidad del corredor de East Bank Demerara, y fueron arrestados entre el 29 y el 30 de julio en relación con el crimen.

Al tratarse de un delito que será juzgado por un tribunal superior, ninguno de los acusados tuvo que declararse culpable o inocente durante la audiencia. Permanecerán en prisión preventiva hasta su próxima comparecencia, prevista para el 21 de septiembre de 2026.

El caso también tiene un trasfondo migratorio. Días antes de que se presentaran los cargos, la madre de la víctima, Yusmila Amador, reveló que su hijo había salido con la intención de llegar a Brasil, pero que desde entonces no había vuelto a tener noticias de él.

Aunque las autoridades no han vinculado oficialmente el crimen con la migración irregular, tanto Diamond como Timehri forman parte del corredor de East Bank Demerara, una zona frecuentemente utilizada por ciudadanos cubanos que atraviesan Guyana rumbo a la frontera con Brasil.

Guyana continúa siendo una de las principales puertas de entrada para los cubanos que emprenden esa ruta migratoria, ya que permite el ingreso sin visa para estancias de turismo. Desde Georgetown, muchos viajeros continúan por vía terrestre hacia Brasil con la esperanza de seguir su camino hacia otros destinos.

Este asesinato se suma a otros hechos violentos protagonizados por ciudadanos cubanos en Guyana durante los últimos meses. En mayo de 2026, Dainier Vegas Infante fue asesinado a tiros mientras trabajaba en Georgetown. Un mes después, la cubana Dailén Paneque Gomes fue encontrada muerta en una zona pantanosa de Enmore, en un caso que tiene como principal acusado a un policía guyanés. En julio, otro cubano, Yoel Rodríguez Barrientos, fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable del asesinato de su pareja y de la hija de esta, de 11 años.

La sucesión de estos casos ha aumentado la preocupación entre la comunidad cubana residente o en tránsito por Guyana, un país que se ha convertido en una escala habitual para miles de migrantes de la isla en los últimos años.