Tres cubanos quedan en prisión por el homicidio de un compatriota en Guyana

Tres ciudadanos cubanos fueron enviados este martes a prisión preventiva en Guyana tras ser acusados del asesinato de otro compatriota, un caso que vuelve a poner el foco sobre los episodios de violencia que afectan a migrantes cubanos en ese país sudamericano.
Los acusados comparecieron ante el magistrado Dylon Bess en el Tribunal de Primera Instancia de Diamond/Golden Grove, donde enfrentan cargos por la muerte de Yudivian Cárdenas Amador Almagro, de 20 años, ocurrida el pasado 22 de julio en Diamond, en la zona de East Bank Demerara, según informaron medios locales.
Los procesados son Alejandro Igalza Ríos, conocido como Papote, de 26 años y barbero de profesión; Juan Pablo Ferrer Pérez, de 29 años, obrero de la construcción; y Mairely Felicita Medinas Álvarez, de 24 años, también obrera. Los tres residen en Timehri, localidad del corredor de East Bank Demerara, y fueron arrestados entre el 29 y el 30 de julio en relación con el crimen.
Al tratarse de un delito que será juzgado por un tribunal superior, ninguno de los acusados tuvo que declararse culpable o inocente durante la audiencia. Permanecerán en prisión preventiva hasta su próxima comparecencia, prevista para el 21 de septiembre de 2026.
El caso también tiene un trasfondo migratorio. Días antes de que se presentaran los cargos, la madre de la víctima, Yusmila Amador, reveló que su hijo había salido con la intención de llegar a Brasil, pero que desde entonces no había vuelto a tener noticias de él.
Aunque las autoridades no han vinculado oficialmente el crimen con la migración irregular, tanto Diamond como Timehri forman parte del corredor de East Bank Demerara, una zona frecuentemente utilizada por ciudadanos cubanos que atraviesan Guyana rumbo a la frontera con Brasil.
Guyana continúa siendo una de las principales puertas de entrada para los cubanos que emprenden esa ruta migratoria, ya que permite el ingreso sin visa para estancias de turismo. Desde Georgetown, muchos viajeros continúan por vía terrestre hacia Brasil con la esperanza de seguir su camino hacia otros destinos.
Este asesinato se suma a otros hechos violentos protagonizados por ciudadanos cubanos en Guyana durante los últimos meses. En mayo de 2026, Dainier Vegas Infante fue asesinado a tiros mientras trabajaba en Georgetown. Un mes después, la cubana Dailén Paneque Gomes fue encontrada muerta en una zona pantanosa de Enmore, en un caso que tiene como principal acusado a un policía guyanés. En julio, otro cubano, Yoel Rodríguez Barrientos, fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable del asesinato de su pareja y de la hija de esta, de 11 años.
La sucesión de estos casos ha aumentado la preocupación entre la comunidad cubana residente o en tránsito por Guyana, un país que se ha convertido en una escala habitual para miles de migrantes de la isla en los últimos años.
Preguntas frecuentes sobre la violencia y la situación de los migrantes cubanos en Guyana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fueron encarcelados tres cubanos en Guyana?
Tres ciudadanos cubanos fueron encarcelados en Guyana acusados del asesinato de otro cubano, Yudivian Cárdenas Amador Almagro. El caso resalta la violencia entre migrantes en el país sudamericano, especialmente en zonas frecuentadas por cubanos que buscan llegar a Brasil.
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¿Cuál es el contexto migratorio de los cubanos en Guyana?
Guyana se ha convertido en un punto clave para los cubanos que buscan llegar a Brasil debido a que no se requiere visa para ingresar como turista. Muchos cubanos utilizan Guyana como ruta de tránsito hacia Brasil y otros destinos. Sin embargo, enfrentan situaciones de precariedad y violencia durante su estancia.
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¿Qué otros incidentes violentos han afectado a la comunidad cubana en Guyana recientemente?
En los últimos meses, se han reportado varios incidentes violentos que involucran a cubanos en Guyana. Estos incluyen asesinatos, accidentes laborales fatales y detenciones por entrada ilegal. La situación ha generado preocupación entre la comunidad cubana residente o en tránsito por el país.
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¿Cómo afecta la violencia a los migrantes cubanos en Guyana?
La violencia afecta a los migrantes cubanos en Guyana al aumentar el riesgo y la inseguridad durante su tránsito por el país. Los incidentes violentos no solo ponen en peligro sus vidas, sino que también complican sus ya difíciles condiciones de vida y trabajo en un entorno extranjero.
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