Locura por la final: boletos para Argentina-España llegan a 2.3 millones de dólares

Cuatro asientos para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España fueron anunciados en el portal oficial de reventa de la FIFA por casi 2.3 millones de dólares cada uno, uno de los precios solicitados más elevados conocidos para un evento deportivo.

Los boletos, ofertados por exactamente 2,299,998.85 dólares cada uno, correspondían al Bloque 124, Fila 45, asientos del 33 al 36, ubicados detrás de una portería en el nivel inferior del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, según informó Associated Press.

La cifra representaba únicamente el precio fijado por el revendedor. No existe constancia de que alguien haya comprado las entradas por esa cantidad.

La FIFA no determina los precios solicitados por los usuarios en su mercado oficial de reventa, aunque cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor.

Otras entradas fueron publicadas por 575,000 y 595,000 dólares en zonas preferentes, pero tampoco se ha confirmado que encontraran comprador.

La plataforma TickPick informó días antes del encuentro que el precio promedio de reventa para asistir a la final era de 11,117 dólares.

Según los registros de la compañía, se trataba del evento deportivo celebrado en Estados Unidos con el precio promedio de reventa más alto, de acuerdo con Forbes.

La cifra superaba los 9,411 dólares registrados para el Super Bowl LVIII entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City, así como los 7,313 dólares del Super Bowl LV.

También quedaba por encima de los juegos tres y cuatro de las finales de la NBA entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York, cuyos precios promedios fueron de 6,546 y 6,308 dólares, respectivamente.

Los valores cambiaron a medida que se acercó el partido. Este domingo, la página de TickPick mostraba boletos desde aproximadamente 6,861 dólares, un precio promedio superior a 12,600 dólares y entradas de hasta 41,896 dólares.

Los precios tampoco fueron moderados en el canal oficial. En el portal de reventa de la FIFA, las localidades detrás de una portería comenzaron este domingo en más de 6,400 dólares, mientras que los asientos del nivel superior rondaban los 10,000 y las opciones prémium iban desde aproximadamente 16,000 hasta casi 60,000 dólares, según Associated Press.

En una fase anterior de venta directa, la FIFA llegó a ofrecer localidades de Categoría 1 frontal por 32,970 dólares, el triple del precio previo de 10,990 dólares para los mejores asientos disponibles, reportó ESPN.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, relativizó los anuncios millonarios al señalar que un boleto publicado por dos millones de dólares no necesariamente cuesta esa cantidad ni significa que alguien vaya a comprarlo.

También bromeó con que llevaría personalmente un hot dog y una Coca-Cola a quien pagara ese precio, según recogieron medios deportivos.

Infantino defendió la política de precios al argumentar que, si la FIFA vendiera las entradas demasiado baratas, estas terminarían siendo revendidas por cantidades mucho más elevadas.

La final enfrenta a Argentina, vigente campeona mundial, y España, campeona de Europa. Lionel Messi, de 39 años, llega con ocho goles y cuatro asistencias, pero no encabeza la lucha por la Bota de Oro: Kylian Mbappé lidera con diez tantos, según el registro actualizado de Fox Sports.

Además, Mbappé marcó dos goles en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra y elevó su registro histórico a 22 tantos en mundiales, superando los 21 de Messi, según Associated Press.

España se clasificó para la final tras derrotar 2-0 a Francia el 14 de julio en Dallas. Argentina consiguió el pase un día después al vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump asistirá al partido y participará junto a Infantino en la entrega del trofeo.

El Mundial 2026 es el primero organizado conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá, y también el primero con 48 selecciones.

Antes de la final, Infantino situó la asistencia acumulada en aproximadamente 6.7 millones de espectadores, un récord absoluto en volumen total.

La FIFA proyectó que el torneo podría alcanzar o involucrar a cerca de 6,000 millones de personas en todo el mundo mediante televisión, transmisiones digitales y otras plataformas.

Esa previsión representa el alcance global acumulado y no necesariamente seis mil millones de televidentes únicos.