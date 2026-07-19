FIFA sorprende con un regalo nunca antes entregado al campeón del mundo

Anillo que entregará la FIFA por primera vez en la historia de los mundiales

Por primera vez en los 96 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA entregará anillos de campeón al equipo que conquiste el Mundial 2026, incorporando al fútbol una de las tradiciones más emblemáticas del deporte estadounidense.

El organismo presidido por Gianni Infantino anunció la medida el 16 de julio, tres días antes de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

«Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, por primera vez en una competición de la FIFA, un reconocimiento adicional: los anillos de campeón personalizados. De este modo, la FIFA incorpora al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense», explicó el organismo.

El sitio autorizado para comercializar las piezas indica que estarán confeccionadas en oro de 18 quilates y llevarán 89 diamantes y 36 zafiros. Estas especificaciones, sin embargo, no aparecen detalladas en el comunicado oficial de la FIFA.

«Se confeccionarán únicamente 2.026 piezas, numeradas individualmente, en homenaje a la competición», precisó el organismo.

De ese total, 30 se entregarán al equipo vencedor y las 1.996 restantes estarán disponibles para aficionados de todo el mundo como productos oficiales con licencia. La FIFA no especificó públicamente cómo se distribuirán las 30 unidades entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Cada anillo se confeccionará a medida, llevará una numeración individual y será entregado con un certificado de autenticidad.

Inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador recibirán anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Las 30 piezas definitivas serán personalizadas y entregadas posteriormente.

La FIFA difundió antes de la final imágenes y detalles generales del diseño. Uno de los lados presenta el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro será personalizado con la identidad de la selección campeona.

El portal autorizado para su comercialización promociona reservas mediante un depósito de 1.200 dólares y presenta versiones con precios que parten de los 12.000 dólares. Estas cantidades corresponden a las piezas ofrecidas a los aficionados, no necesariamente al valor de los anillos entregados a los campeones.

La entrega de anillos es habitual en competiciones estadounidenses como la NFL, la NBA, la MLB y la NHL, donde estas piezas se han convertido en símbolos distintivos de los equipos campeones.

El diario español AS estimó que una pieza podría alcanzar un valor de hasta 130.000 euros dependiendo de sus materiales, piedras preciosas y exclusividad. Se trata, no obstante, de una valoración periodística que no ha sido confirmada por la FIFA ni por el fabricante.

Los anillos se suman al premio económico destinado a la selección campeona. Tras una actualización aprobada en abril, la FIFA elevó a 871 millones de dólares la distribución total entre las 48 federaciones participantes, incluyendo pagos por preparación, clasificación y rendimiento deportivo.

La FIFA no ha informado si repetirá esta tradición en futuros mundiales, por lo que los anillos de 2026 podrían conservar un carácter excepcional dentro de la historia del torneo.