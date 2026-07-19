Target retira un popular producto para niños por "riesgo de lesiones graves o muerte"

Target retiró del mercado más de 211,000 pares de sandalias infantiles de su marca propia Cat & Jack tras una alerta de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) que advierte sobre un riesgo grave de asfixia o muerte para niños pequeños.

El producto afectado es la sandalia modelo Sequerah, de color beige, con dos tiras de rafia, hebillas doradas y perlas de plástico decorativas. El problema radica en que esas perlas pueden desprenderse del calzado y ser ingeridas por los niños, lo que la CPSC calificó oficialmente como «riesgo de lesiones graves o muerte».

El retiro, anunciado el viernes 18 de julio, abarca las unidades vendidas en tiendas Target y en target.com entre enero y mayo de 2026, en tallas de la 5T a la 12T, a un precio de $22.

Antes de emitir la alerta, Target había recibido 23 reportes de perlas desprendidas del calzado. Aunque ninguno de esos casos derivó en lesiones, la CPSC determinó que el riesgo potencial era suficiente para ordenar el retiro inmediato de las aproximadamente 211,000 unidades distribuidas.

Sandalia / Modelo del producto retirado por Target

Autoridades instan a los padres y cuidadores a actuar de inmediato

«Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las sandalias retiradas, mantenerlas fuera del alcance de los niños y ponerse en contacto con Target para obtener un reembolso completo», señala el aviso oficial publicado en el sitio web de la cadena.

La devolución puede realizarse en cualquier tienda Target o por correo mediante una etiqueta prepagada que la empresa proporcionará. Quienes compraron el producto en línea pueden llamar al 1-800-591-3869, y quienes lo adquirieron en tienda, al 1-800-440-0680, ambos disponibles de 7 a.m. a 10 p.m. hora del Centro.

Este retiro no es un hecho aislado para la marca Cat & Jack. Según la alerta oficial de la CPSC, el número de recall asignado es el 26-629, lo que refleja el proceso formal de coordinación entre el fabricante y el organismo regulador.

Línea infantil de Target acumula historial de alertas de seguridad

En 2022 se retiraron pijamas Cat & Jack por no cumplir los estándares federales de inflamabilidad. En 2020 y 2021 se eliminaron prendas de bebé por riesgo de asfixia y laceración debido a broches que se desprendían.

Este mismo mes, Target también retiró aproximadamente 1 millón de botellas de agua infantiles de la misma marca —decoradas con personajes de Disney, Paw Patrol y Bluey— por contener niveles de plomo en la pintura ocho veces superiores al límite federal permitido. Las botellas se habían vendido exclusivamente en Target entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

Los números de artículo de las sandalias afectadas van del 093-11-3106 al 093-11-3113, correspondientes a las tallas 5T a 12T.

Los padres que tengan dudas sobre si su producto está incluido en el retiro pueden verificarlo directamente en el sitio web de Target o contactar a la CPSC.