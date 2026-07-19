Shakira sorprende con versión de "Dai Dai" en español: ¿Su homenaje a España y Argentina?

Shakira compartió, antes de la gran final del Mundial 2026, un adelanto de una versión completamente en español de «Dai Dai», el himno oficial del torneo que canta junto al artista nigeriano Burna Boy, en lo que muchos interpretan como un guiño a las dos selecciones hispanohablantes que se disputan el título esta tarde en Nueva York.

El fragmento, publicado en las redes sociales de la cantante colombiana, incluye versos como «en el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel» y «mira, mejor vive la vida, que vamos de subida», una letra cargada del espíritu de superación que caracteriza al tema original.

España y Argentina se enfrentan esta tarde en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en la primera final mundialista entre dos selecciones de habla hispana, lo que convierte el gesto de Shakira en un detalle especialmente simbólico para millones de aficionados.

Sin embargo, quienes esperaban escuchar esta adaptación durante el espectáculo de medio tiempo deberán conformarse con la versión original, según informó el diario AS.

La actuación en vivo fue concebida con el tema tal como fue lanzado en inglés, con Burna Boy acompañando a la barranquillera sobre el escenario.

La versión en español de «Dai Dai» no es del todo nueva: fue estrenada por primera vez el 23 de junio de 2026, antes del partido Colombia vs. RD del Congo, como guiño al público latinoamericano. No obstante, el adelanto compartido días antes de la final relanzó el interés masivo por la adaptación.

«Dai Dai» se ha convertido en uno de los grandes fenómenos musicales del verano, con cerca de 200 millones de reproducciones en Spotify y más de 440 millones de visualizaciones en YouTube.

El 30 de junio alcanzó el número uno en el listado Global Songs de la plataforma, durante su sexta semana en las listas. En una encuesta de Billboard, fue elegida la mejor canción oficial de una Copa del Mundo desde 1990, superando incluso a «Waka Waka».

El show de medio tiempo de esta final es el primero en la historia del torneo con un formato similar al de la Super Bowl, un hito para el fútbol mundial.

Junto a Shakira y Burna Boy, actuarán Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Laura Pausini, Robbie Williams y el director de orquesta Gustavo Dudamel, además de los Ghetto Kids, el grupo de baile infantil de Kampala (Uganda) que ya compartió escenario con la colombiana en el Mundial de Catar 2022.

Esta es la cuarta participación oficial de Shakira en una Copa del Mundo, tras su presencia en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 con «Waka Waka» y Brasil 2014 con «La La La», lo que la convierte en la artista con más vínculos oficiales en la historia del torneo.

Todas las regalías de «Dai Dai» se destinan al Fondo de Educación FIFA-Global Citizen, con una meta de recaudar 100 millones de dólares, lo que añade una dimensión solidaria al fenómeno musical que ha marcado este Mundial.