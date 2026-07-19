Para celebrar el 26 de Julio, el régimen presume casas hechas con contenedores

A pocos días del 73 aniversario del asalto al cuartel Moncada, la Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas (CONALZA) presentó como un «saludo» al 26 de Julio el avance de un proyecto de viviendas construidas con contenedores marítimos reciclados, una iniciativa que el Gobierno impulsa como alternativa para enfrentar la crisis habitacional, pero que acumula retrasos y cuestionamientos sobre su viabilidad.

En dos publicaciones difundidas este domingo en Facebook, la empresa estatal mostró imágenes de los trabajos que desarrolla en la zona de El Cornito, en Las Tunas, junto a Gelma, Metunas y Mantenimiento Constructivo.

Según explicó CONALZA, los contenedores utilizados «cumplieron su ciclo comercial en el traslado desde China hacia Cuba de los componentes de los parques solares fotovoltaicos» y ahora son reutilizados como viviendas dentro de la estrategia oficial de «economía circular».

Las fotografías muestran varios contenedores, uno de ellos con el logotipo de la naviera china COSCO, colocados sobre bases de hormigón y manipulados con grúas XCMG, también de fabricación china. De acuerdo con los metadatos de una de las imágenes, esta fue tomada el pasado 16 de julio en territorio cubano.

La empresa describió las futuras viviendas como «hogares sociales, con excelente confort y estética», aunque el desarrollo del programa avanza muy por debajo de las metas fijadas por el propio Gobierno.

El plan nacional contempla reutilizar más de 3,500 contenedores para convertirlos en viviendas. Sin embargo, durante una reunión encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en abril de este año, las autoridades informaron que solo se habían entregado 133 unidades en todo el país y que apenas 19 estaban completamente terminadas.

Las dificultades también han sido reconocidas por la prensa estatal. El pasado 17 de julio, el periódico Escambray, de Sancti Spíritus, publicó un reportaje en el que admitió que el programa mantiene importantes atrasos en esa provincia, donde de más de un centenar de viviendas previstas para 2026 solo 17 estaban en fase de ensamblaje y ninguna había sido concluida.

Dudas sobre su habitabilidad

Además de los retrasos, especialistas han cuestionado las condiciones de habitabilidad de este tipo de construcciones.

El arquitecto cubano Abel Tablada advirtió en mayo que los contenedores metálicos pueden alcanzar temperaturas extremadamente altas bajo el clima tropical de la isla si no cuentan con un adecuado aislamiento térmico y sistemas permanentes de climatización. Esa preocupación ha llevado a muchos cubanos a bautizar estas viviendas con el apodo de «el Microondas» en redes sociales.

La crítica adquiere mayor relevancia en un país donde los prolongados apagones dificultan el uso continuo de equipos de aire acondicionado.

Tampoco el costo resulta accesible para la mayoría de las familias. Aunque forman parte de un programa estatal, cada vivienda tiene un precio cercano al millón de pesos cubanos, financiado mediante créditos.

Una crisis habitacional que sigue creciendo

La promoción del proyecto coincide con el agravamiento del déficit de viviendas en Cuba. Cifras oficiales indican que la demanda supera ya las 929,000 viviendas, mientras que en 2025 solo se concluyeron 2,382 inmuebles de los 10,795 previstos, equivalente a poco más del 22 % del plan anual.

En ese contexto, las viviendas construidas con contenedores han pasado a formar parte de los proyectos que el Gobierno exhibe en vísperas del 26 de Julio, fecha que este año tendrá su acto central en Pinar del Río bajo el lema «Mi Moncada es la Patria», en coincidencia con el centenario del nacimiento de Fidel Castro.