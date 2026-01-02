Damnificados deberán pagar alta suma por casas contenedores: Más que el costo de las viviendas convencionales

Vídeos relacionados:

Las familias damnificadas en Guantánamo que están recibiendo casas construidas a partir de contenedores no las obtendrán como donación, sino a un precio más alto que el de la tasación del banco de las viviendas convencionales.

El beneficiario debe asumir el valor del contenedor “según el presupuesto aprobado”, mientras que la urbanización y otros gastos asociados los cubre el Estado, según destacó el diario oficialista Venceremos.

El programa estima un gasto de alrededor de 900,000 pesos (CUP) por unidad, aunque el “costo final” aún se ajusta, y el mecanismo de pago —según la propia fuente— se definirá “posteriormente” con el sistema bancario, en “negociación y entendimiento mutuo”, siguiendo los procedimientos habituales del programa de la vivienda.

El reporte oficial aclara que no son donaciones: se trata de “viviendas estatales con financiamiento público”.

“El beneficiario asume el valor del contenedor” según el presupuesto.

Sin embargo, también admite que el mecanismo concreto (cómo se financiará, en cuántas cuotas, con qué condiciones) aún no está definido públicamente, porque se establecerá después con el sistema bancario.

Según la información difundida, la iniciativa está concebida como una solución para familias con derrumbe total y forma parte del plan estatal de inversiones de la vivienda.

Surge del reaprovechamiento de contenedores usados para importar paneles solares destinados a parques fotovoltaicos, que luego quedan disponibles para este uso habitacional.

Actualmente, la provincia ejecuta 70 viviendas contenedores distribuidas en tres municipios:

San Antonio del Sur: 15 viviendas (asentamiento Buenavista)

Guantánamo: 20 viviendas (comunidad Cabaña Mariana)

Imías: 35 viviendas (zona cercana al “Aeropuerto”)

Todas están destinadas —según el texto— a familias afectadas por derrumbes totales causados por los huracanes Óscar y Melissa, además de intensas lluvias de septiembre.

El monto de 900 mil y el debate que abrió

Un desglose hecho por la internauta Yulieta Hernández Díaz subraya el estimado de 900,000 CUP como precio de referencia y plantea cálculos comparándolo con un salario medio mensual de 6,685,3 CUP, para ilustrar el tiempo que tomaría pagarlo bajo distintos escenarios (destinar 100%, 50%, 30% o 20% del salario).

Su texto indica que si una persona destinara el 100% de su salario a pagar la vivienda, demoraría 135 meses (11 años y dos meses) en culminar el pago.

Ahora bien, si se destina el 50 % del salario, tardaría 22,5 años y con el 30% sería a 37,5 años.

"Esto no es un problema individual: es un síntoma estructural de una economía donde los precios de bienes esenciales están completamente desconectados de los ingresos reales", escribió.

Como precisó, la vivienda contendor tiene mayor costo que la tasación del banco de las viviendas convencionales. Según la resolución oficial, el valor base promedio en las casas de mampostería con cubierta pesada es de 225,000 CUP.

Cómo son las viviendas y qué incluye el proyecto

El modelo se construye a partir de un contenedor de 12 metros de largo, con un área útil aproximada de 29 m², pensado para núcleos familiares de hasta cuatro personas. Incluye dos habitaciones, baño interior, cocina con meseta, sala-comedor, ventilación natural e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

Para el calor, el diseño contempla aislamiento interior (bastidores de madera y paneles de melamina) y un techo independiente que crea una cámara de aire; además, se menciona que tienen ocho ventanas para ventilación.

Las viviendas se elevan y se integran en asentamientos con urbanización, drenaje, accesos y servicios básicos, porque —según la explicación oficial— “el proyecto no se limita a la casa”.

El mobiliario no es obligatorio: cada familia decide si lo adquiere. En casos de vulnerabilidad social, el Estado puede asumir ese costo como parte de la asistencia, según el reporte.