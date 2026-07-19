Apagones interminables y una red al límite: Holguín no puede reemplazar los transformadores que se queman

Los apagones prolongados en Holguín están destruyendo los transformadores de la red eléctrica a un ritmo que el régimen cubano es incapaz de contener, con un promedio de 2,5 equipos dañados cada día, mientras apenas recibe 10 unidades de repuesto cada 20 días.

El mecanismo del colapso es brutal en su lógica. Tras apagones de 39, 40 o incluso 51 horas consecutivas, cuando regresa la electricidad los residentes conectan simultáneamente refrigeradores, aires acondicionados, arroceras, bombas de agua, inversores y cargadores de baterías.

El resultado es que los transformadores operan al 150%, 200% y en ocasiones hasta 300% de su capacidad nominal, reconoció un extenso reportaje publicado este sábado en el periodico oficial ¡Ahora!

"Cuando llega el servicio, todo el mundo quiere hacerlo todo en las tres horas que va a tener corriente y exponen el transformador al 150, al 200 y, a veces, hasta al 300 por ciento de carga", explicó Aroldo Pupo Hechavarría, especialista principal en Redes y Sistema de la Empresa Eléctrica Provincial.

En la ciudad de Holguín pueden dispararse entre 15 y 20 transformadores cada vez que se restablece un circuito, con jornadas en que se han registrado hasta 25 equipos disparados en un solo restablecimiento.

Las estadísticas confirman el agravamiento sostenido. De enero a junio de 2025 se contabilizaron 187 transformadores dañados en la provincia; en igual período de 2026 la cifra ascendió a 252, un incremento cercano al 35%.

"El mes pasado se nos quemaron 74 transformadores. En un mes normal siempre se nos queman unos 40 o 50 en la provincia", señaló Fabián Vega Genicio, director técnico de la Empresa Eléctrica Provincial, quien sitúa el promedio actual en aproximadamente 2,5 equipos dañados al día.

Esa velocidad de deterioro supera con creces la capacidad de reposición. En los 20 días previos a la publicación del reportaje, Holguín recibió alrededor de 10 transformadores de los centros nacionales.

"Cuando uno contrasta eso con los 2,5 que se nos dañan diariamente, no podemos satisfacer la demanda", reconoció Vega.

Al momento de realizarse el trabajo periodístico, 43 transformadores dañados afectaban a 1,906 clientes holguineros. El caso más antiguo sin resolver es el de la comunidad de Mícara, en el municipio de Frank País, sin servicio eléctrico desde el 28 de mayo.

El gobierno intentó paliar la escasez retirando transformadores de entidades estatales para trasladarlos a comunidades residenciales, pero esa reserva también se agotó.

La deuda con distintos sectores de la economía provincial pasó de 357 equipos hace un año a 530 actualmente entre dañados y retirados. "Esa reserva estatal ya se nos agotó, no tenemos de dónde sacar", admitió Vega.

Otra solución provisional ha sido "puentear" comunidades, alimentándolas desde el transformador de un área vecina. Los equipos operando bajo esa condición aumentaron de 181 hace un año a 221 en la actualidad, con el riesgo de deteriorar también los transformadores que sostienen a dos comunidades a la vez.

"A veces la calidad del servicio es pésima, pero por lo menos tienes corriente", resumió Pupo.

Como respuesta parcial, la Empresa Eléctrica de Holguín prepara un taller provincial propio que podría reducir la dependencia de los centros recuperadores nacionales, aunque la medida llega cuando la deuda acumulada de equipos ya supera los 530 transformadores.

Holguín dispone de apenas 70 MW frente a una demanda máxima de 240 MW, menos de 30 % de lo necesario, lo que obliga a la mayoría de los circuitos residenciales a recibir aproximadamente tres horas de electricidad por cada 39 a 51 horas de apagón.

Cuba solo cuenta con tres talleres especializados en reparación de transformadores en todo el país, en La Habana, Villa Clara y Manzanillo, todos desbordados. La Unión Eléctrica reconoció en junio que no existe disponibilidad física de repuestos en ninguna provincia.

La crisis se agrava además en el contexto del colapso del sistema eléctrico nacional: Cuba sufrió su quinto apagón total del año el 14 de julio.