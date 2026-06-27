La “democratización” de los apagones en Holguín deja a la mayoría de las familias hasta 40 horas sin corriente

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La llamada "democratización" de los apagones en Holguín ha provocado una avalancha de reacciones críticas en redes sociales, donde numerosos cubanos interpretan la medida como la institucionalización del reparto equitativo de la crisis eléctrica en lugar de una solución al colapso energético que vive la provincia.

Sobre tal situación, el creador digital José Poveda Cruz ironizó este sábado en su perfil de Facebook al afirmar que "la democratización eléctrica ha llegado por fin a Holguín", una supuesta justicia distributiva donde "todos al sacrificio, todos a la penumbra".

En un texto cargado de sátira, describió la nueva organización de los apagones como "la igualdad en la sombra", en la que desaparecen los circuitos privilegiados y el sufrimiento queda repartido con "rigor administrativo".

Captura de Facebook/José Poveda Cruz

La publicación sostiene que la oscuridad se ha convertido en el único elemento verdaderamente igualitario para la población. Poveda retrata una realidad en la que el alivio ya no proviene de una mejora del servicio, sino de comprobar que el vecino también permanece sin electricidad, una lógica que resume como una forma de "comunismo térmico" donde el calor, los mosquitos y las noches sin ventilador pasan a ser una experiencia compartida.

La decisión llega en medio del peor deterioro del sistema eléctrico en Holguín. La provincia dispone de apenas 70 MW para enfrentar una demanda máxima de 240 MW, menos del 30 % de la capacidad necesaria.

De esa generación, 26 MW se reservan para servicios esenciales y alrededor de 20 MW para la industria del níquel, lo que deja únicamente 14 MW para abastecer una demanda residencial estimada en 190 MW.

En la práctica, el esquema obliga a que la mayoría de los circuitos residenciales reciba aproximadamente tres horas de electricidad por cada 39 o 40 horas de apagón.

Una residente del reparto Vista Alegre, en la conocida como Ciudad de los Parques, confirmó este sábado a CiberCuba que permaneció 51 horas consecutivas sin servicio eléctrico, desde el jueves hasta cerca del mediodía de este sábado, cuando le restablecieron el suministro. Sin embargo, advirtió que el servicio probablemente volvería a interrumpirse apenas dos horas después, sin certeza de cuándo volvería nuevamente.

El propio director general de la Empresa Eléctrica de Holguín, Ruber Reynaldo González, reconoció públicamente la gravedad de la situación al admitir que resulta comprensible que las familias conecten todos los equipos cuando regresa el servicio, aunque esa demanda termina sobrecargando una red extremadamente deteriorada.

Esa sobrecarga agrava aún más la crisis. Según explicó el directivo, cada restablecimiento del servicio provoca la avería de entre 10 y 20 transformadores, mientras la capacidad de reposición es muy inferior. Como ejemplo, señaló que la empresa puede recibir apenas seis transformadores para sustituir 25 equipos dañados.

La crisis eléctrica se ha profundizado de forma sostenida durante 2026. En marzo comenzaron los esquemas de tres horas de servicio por turno; en abril los cortes alcanzaban hasta 18 horas diarias; a finales de mayo se reportaban apagones superiores a 24 horas consecutivas y, con la llegada del verano, las noches sin ventilación se han convertido en un problema que afecta directamente las condiciones de vida de la población.

Las reacciones ciudadanas reflejan una mezcla de resignación, ironía y cuestionamiento al manejo gubernamental de la crisis. Una voz lo sintetiza con precisión: "La competencia de apagones entre circuitos no es para exigir mejorar, es para que todo el mundo esté peor".

Otra señala el fondo del problema: "El cubano ha descendido tanto en su condición humana que su lucha no es porque todos tengamos servicio eléctrico, su lucha es porque todos estemos a oscuras".

Una residente reportó llevar más de 20 días con corte permanente desde las cuatro de la tarde hasta después de las ocho de la mañana, con el circuito de la playa priorizado. "Aquí sí que no importa que tú grites, te desgalilles o patalees", escribió.

Otra voz ciudadana apunta directamente a la responsabilidad del régimen: "Si por la mala gestión gubernamental, de la que ningún medio se atreve a señalar, caímos en esta interminable crisis, no tiene por qué existir una parte que viva en una Cuba diferente; si hay crisis, la crisis es para todo el mundo".

El creciente descontento también se refleja en las protestas. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 153 manifestaciones relacionadas con la falta de electricidad y agua solo durante abril de 2026, dentro de un total de 1,133 protestas reportadas ese mes, un 29.5 % más que en igual período del año anterior.