¿Justos o abusivos? Las tarifas de la primera “solinera” de Holguín desatan la polémica

La necesidad de cargar equipos convierte las tarifas de la estación de carga solar en motivo de controversia

La publicación de las tarifas oficiales de la estación de carga solar El Girasol, la primera "solinera" inaugurada en Holguín, mantiene este sábado un encendido debate en redes sociales entre quienes defienden los precios y quienes los califican de abusivos frente al salario promedio estatal.

El cartel, fijado en acrílico en la pared de la instalación ubicada en la carretera a Gibara y calle Luz, establece tarifas desde 50 CUP por hora para equipos pequeños de Bluetooth hasta 500 CUP por hora para estaciones portátiles de más de 2,000 vatios.

Destaca que los teléfonos celulares, ventiladores recargables y lámparas pequeñas sin USB de salida pueden cargarse de manera gratuita.

Imagen: Facebook/Juan López

Los triciclos originales se cobran a 300 CUP por hora y las motorinas a 250 CUP por hora. La carga de teléfonos celulares, ventiladores y lámparas pequeñas sin USB es gratuita.

Juan López, técnico comercial de la mipyme privada holguinera Frenas Conmigo S.U.R.L., la cual gestiona la instalación, explicó en su perfil de Facebook que publicó los precios para "disipar dudas y tergiversaciones".

Adelantó además que tiene noticias no confirmadas de dos nuevas estaciones de carga pertenecientes a otras empresas que comenzarían a instalarse en la provincia.

Captura de Facebook/Juan López

El debate refleja la tensión entre la lógica del mercado y el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, cuyo salario promedio ronda los 6,930 CUP mensuales, equivalente a unos 230 CUP diarios, lo que convierte una hora de carga de una estación portátil grande en más de dos días de salario.

"Tengo dudas si es una estación de carga con energía solar o energía nuclear, porque con la tarifa de precios pareciera que el costo solar es mayor que el del petróleo o del Uranio", ironizó un ciudadano. Otro fue más directo: "200 [pesos] por hora, lo que no le pagan a un trabajador".

Quienes defienden las tarifas apuntan a la magnitud de la inversión. "Esa persona para montar ese negocio le costó miles de dólares. Cobrando a lo que cobra va a tomar como mínimo cinco años en recuperar, sin contar salarios ni la degradación de las baterías", argumentó un usuario.

Otros pusieron los precios en perspectiva desde el uso práctico: "Teniendo en cuenta que te cobran casi mil pesos por kilómetro de viaje, no es un precio exagerado 2,500 por carga", señaló un comentarista en referencia a motorinas y triciclos.

Un punto técnico concentró parte de las críticas: el cobro por hora y no por energía consumida. "Un equipo moderno con carga rápida en apenas 45 minutos o una hora se completa; un equipo que no posea esta característica se tarda de cinco a ocho veces más en cargar la misma cantidad de energía. Ahí está el defecto de esa tarifa", explicó un usuario.

A pesar de la polémica, la demanda es evidente. Un testigo señaló que "siempre hay unas cuantas personas haciendo cola para cargar equipos" en la instalación.

La ausencia de competencia agrava la percepción de precios elevados. Un comentarista advirtió que "es solo una [empresa] la que va a controlar las dos que de momento están planificadas", descartando que la rivalidad comercial pueda presionar a la baja las tarifas a corto plazo.

La solinera El Girasol, operada por la mipyme privada Frenas Conmigo, fue inaugurada el 15 de junio con 30 kilovatios en inversores y 60 en baterías, opera 12 horas diarias y genera 10 empleos.

Su surgimiento responde a una crisis sin precedentes: Holguín opera con apenas 70 MW frente a una demanda de entre 225 y 240 MW, con apagones de hasta 51 horas consecutivas en algunos barrios.

El fenómeno se extiende por toda la isla. La primera solinera del país fue inaugurada en Santa Clara en abril, al tiempo que Matanzas proyecta la instalación de nueve puntos de carga solar, trascendió en mayo.

"No veo mal [los precios], lo que veo mal es que la miseria es la que está dando lugar a estos negocios; en Cuba es justamente la miseria la que ha dado las mayores riquezas", resumió un usuario, condensando en una frase la paradoja que define este nuevo mercado energético cubano.