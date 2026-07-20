La FIFA dispara los premios del Mundial 2026: ¿Cuánto ha ganado la selección española tras coronarse campeona?

España se proclamó campeona del mundo el domingo 19 de julio al vencer a Argentina 1-0 en la prórroga de la final del MetLife Stadium de Nueva Jersey, y con ese título llega la mayor recompensa económica de la historia mundialista: 51 millones de dólares de la FIFA para la federación española.

El organismo rector del fútbol mundial estableció para esta edición una bolsa récord de 871 millones de dólares repartidos entre las 48 selecciones participantes, casi el doble de los 440 millones distribuidos en Qatar 2022, cuando Argentina cobró 42 millones por alzar el trofeo.

Lo que España se embolsa como campeona

La FIFA transfiere los premios a las federaciones nacionales, no directamente a los jugadores.

Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol acordó en marzo de 2026 con los capitanes del equipo distribuir el 45% del premio de forma igualitaria entre los 26 convocados, lo que supone aproximadamente 754.701 euros brutos por jugador, unos 415.000 euros netos, una prima récord que duplica lo percibido en Qatar.

La evolución del premio al campeón refleja el crecimiento sostenido del torneo: 30 millones de dólares en Sudáfrica 2010, 35,1 millones en Brasil 2014, 38,1 millones en Rusia 2018 y 42,2 millones en Qatar 2022.

Por qué la FIFA amplió tanto la bolsa

La cifra final de 871 millones no estaba prevista desde el inicio del torneo.

En abril de 2026, la FIFA incorporó más de 100 millones de dólares adicionales tras las presiones de varias federaciones europeas, que alertaron de que perderían dinero si sus equipos no avanzaban lejos, dado el elevado coste logístico de una competencia repartida entre tres países.

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, fue uno de los más activos en reclamar mejoras, señalando al diario L'Équipe que «durante varios meses había llamado la atención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre que los equipos no estaban siendo recompensados adecuadamente, en comparación con lo que obtuvo el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes».

El Chelsea cobró 115 millones de dólares por ganar esa competición en 2025, también en suelo estadounidense, más del doble de lo que recibe España como campeona del mundo.

La Associated Press ilustró la paradoja señalando que «los 51 millones de dólares para el campeón son menos que la tarifa de traspaso que pagó el club inglés Brighton el martes por un defensor de 19 años que pasó la mayor parte de la Copa del Mundo en el banquillo: el croata Luka Vušković».

Cuánto cobra cada selección según su resultado

Todas las federaciones participantes recibieron al menos 12,5 millones de dólares: 10 millones por clasificarse y disputar la fase de grupos, más 2,5 millones para gastos de preparación.

El desglose completo quedó así:

Campeón (España): 51 millones de dólares

51 millones de dólares Subcampeón (Argentina): 34 millones

34 millones Tercer lugar (Inglaterra): 30 millones

30 millones Cuarto lugar (Francia): 28 millones

28 millones Cuartofinalistas (5.º al 8.º): 20 millones cada uno

20 millones cada uno Octavos de final (9.º al 16.º): 16 millones cada uno

16 millones cada uno Dieciseisavos de final (17.º al 32.º): 12 millones cada uno

12 millones cada uno Fase de grupos (33.º al 48.º): 10 millones cada uno

Anillos, trofeo y logística

Junto al premio económico, España recibirá por primera vez en la historia del fútbol mundial unos anillos de campeón al estilo de las grandes ligas estadounidenses: oro de 18 quilates con 89 diamantes y 36 zafiros, en edición limitada de 2.026 piezas numeradas.

Se entregarán 30 anillos personalizados a jugadores y cuerpo técnico; los 1.996 restantes se venderán al público por 12.000 dólares cada uno.

El trofeo original no queda en poder del campeón: la selección española conservará una réplica bañada en oro entregada tras la ceremonia de premiación.

Con este segundo título mundial de España, 16 años después del primero en Sudáfrica 2010, la Furia Roja cierra el torneo con ocho partidos, siete victorias, un empate, 14 goles a favor y solo uno en contra, la defensa más sólida de un campeón en toda la historia de la competencia.